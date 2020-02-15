秋晚前播出的特别节目《传奇中国节》将有许多洛阳元素亮相

在国庆、中秋喜相逢的佳节里，今日20时，在洛阳录制的2020年中央广播电视总台中秋晚会将通过CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4并机播出，千年古都洛阳将盛装出镜。

在国庆、中秋喜相逢的佳节里，今日20时，在洛阳录制的2020年中央广播电视总台中秋晚会将通过CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4并机播出，千年古都洛阳将盛装出镜。

今年央视秋晚秉承传统文化与时事热点并重、亲情思念与家国情怀并举、唯美浪漫与地方特色兼收、艺术效果与社会效益双赢的态度，坚持大气、唯美、浪漫、精致的艺术风格，通过独有的实景山水舞台，以歌舞等文艺形式为载体，将中国传统文化元素与充满诗情画意的文艺表演相结合，向观众奉献一场月圆情浓的团圆盛宴。

央视秋晚设置了《月圆花好》《乡关何处》《家国万里》三个篇章，以隋唐洛阳城应天门为背景，使用360度的全景舞台，使舞美设计与千年古都交相辉映，将呈现一场融中秋文化、家国情怀、民族特色于一体的中秋晚会。

在央视秋晚播出前，CCTV-4将于16时至20时推出特别节目《传奇中国节》，邀请央视秋晚演员和文化专家畅聊秋晚亮点、中秋记忆、文化传承等话题，抒发家国情怀，为全球华人送上中秋祝福，届时将有许多洛阳元素亮相节目，敬请期待。(记者 李冰)