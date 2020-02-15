洛阳市各界代表向人民英雄敬献花篮

鲜花献英烈，哀思慰忠魂。昨日上午，我市各界代表在洛阳市烈士陵园举行烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式，深切缅怀革命烈士不朽功勋，表达崇高的敬意和无限的怀念。李亚、吴中阳、杨炳旭及部分在洛的市级领导等参加仪式。仪式开始前，市领导参观了洛阳革命烈士事迹陈列馆。

鲜花献英烈，哀思慰忠魂。昨日上午，我市各界代表在洛阳市烈士陵园举行烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式，深切缅怀革命烈士不朽功勋，表达崇高的敬意和无限的怀念。李亚、吴中阳、杨炳旭及部分在洛的市级领导等参加仪式。仪式开始前，市领导参观了洛阳革命烈士事迹陈列馆。

洛阳市烈士陵园是全国重点烈士纪念建筑物保护单位，园内安葬着不同革命时期的烈士，他们为中国人民的革命和建设事业前赴后继、英勇献身，谱写了悲壮激越的历史篇章。

松柏颔首，红旗飘扬，烈士陵园庄严肃穆。陵园中央，革命烈士纪念碑巍然屹立、直指苍穹，纪念碑上镌刻的“革命烈士永垂不朽”八个大字熠熠生辉。

革命烈士纪念碑前广场上，市委、市人大常委会、市政府、市政协、洛阳军分区，各民主党派、工商联和无党派人士，各人民团体和各界群众，老战士、老同志、烈士亲属，中国少年先锋队分别敬献的5个花篮一字排开，整齐摆放。

9时整，仪式开始。仪式由副市长李保兴主持。

“起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉筑成我们新的长城……”《义勇军进行曲》旋律响起，全场齐唱中华人民共和国国歌，嘹亮的歌声响彻云霄。

国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。

默哀毕，手持鲜花的少年儿童面向革命烈士纪念碑高唱《我们是共产主义接班人》，并致少年先锋队队礼，充分表达了少先队员继承革命先辈光荣传统、踏着烈士足迹奋勇向前的远大志向。

伴随着深情的《献花曲》，献花礼兵稳稳抬起花篮，缓步走向革命烈士纪念碑，将花篮整齐地摆放在碑前。鲜花吐蕊，寄托着人们对革命先烈的深切缅怀和崇高敬意。

市委书记李亚等拾级登上纪念碑基座，在花篮前驻足凝视。李亚缓步上前，仔细整理花篮上的缎带。接着，李亚等领导和社会各界代表一同缓步绕行，瞻仰革命烈士纪念碑。英雄烈士理想信念光照后人，大家仰望英烈、汲取力量，砥砺精神、继续前进。

驻洛部队官兵、学校师生、机关干部、烈属和退伍老战士代表、群众代表等社会各界人士1000余人参加了仪式。(记者 李三旺)