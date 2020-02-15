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李亚在全市安全生产工作电视电话会议上强调：明晰责任 严格监管 精准施策 坚守安全底线 确保节日安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-01 08:30

　　昨日，全市安全生产工作电视电话会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，传达省委书记王国生来洛调研指示要求，分析当前安全生产形势，进一步部署“双节”期间和下一步重点工作，确保全市安全生产大局总体稳定，确保国庆、中秋“双节”欢乐祥和。

　　市委书记李亚、市长刘宛康出席会议并讲话。赵会生等市委市政府领导同志参加会议。

　　李亚在讲话中指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视安全生产工作，习近平总书记就加强安全生产工作作出一系列重要指示。省委书记王国生在洛调研并召开节日安全工作座谈会，提出明确要求。当前，全市上下正在持续推进转型发展高质量发展、全面落实洛阳发展新定位，以好的态势庆祝“双节”、迎接党的十九届五中全会召开。各级各部门要深刻领会习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，深入贯彻中央和省委省政府部署要求，更加自觉地把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，保持头脑清醒，层层夯实责任，做实做细工作，注重防范风险，坚决守住安全生产底线。

　　李亚强调，要责任再明晰、监管更严格，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”等原则要求，严格落实安全生产领导责任、部门监管责任、企业主体责任，把强有力的监管贯穿事前事中事后，做到监管严而又严、制度真正落实、防护设备配备运行、监管人员到岗履责，对各类违法违规行为坚决从严从重顶格处理。要重点再突出、措施更精准，重点抓好危化企业、旅游安全、道路交通、消防安全和森林防火、矿山安全、建筑物安全、食品安全等重点行业、特殊领域和特定场所的专项整治，扎实做好常态化疫情防控工作。要隐患再排查、整改更彻底，牢固树立“隐患就是事故”的理念，全面组织开展各行业、各辖区、各系统的安全隐患排查，不留空白、不留盲区、不留死角；对排查出的安全隐患要按照“列单、交单、办单、清单”要求，一件一件对账销号，做到到现场、察实情，严整改、重实效，切实有效堵塞安全漏洞。要作风再改进、落实更到位，各级领导干部要扛稳扛牢责任，力戒形式主义官僚主义，带头深入企业、深入一线、深入现场，敢抓敢管、硬起手腕；

　　抓好应急处置，一旦发生事故，第一时间启动应急预案，第一时间赶赴现场指挥应急救援；强化值班值守，严格落实24小时值班制度和信息报送制度，保持应急队伍随时处于待命状态，确保妥善应对突发事件。

　　刘宛康通报了全市安全生产工作情况，并就做好下一步工作进行部署。他指出，要清醒认识当前形势，时刻绷紧安全生产这根弦不放松。要坚持以“零容忍”的态度，铁腕整治危化行业风险隐患，迅速开展市县两级领导干部带头暗访督查、监管部门从严执法检查、安全专家帮扶检查、重点企业逐一全面排查、危化隐患整改复查等专项行动，坚决防范遏制事故发生。要突出工作重点，扎实开展专项整治三年行动，全面落实安全监管责任，强力推进重点领域安全整治。要严格压实责任，切实落实领导干部安全责任，持续保持打非治违高压态势，时刻保持临战决战状态，坚决维护社会大局安全稳定。

　　会上，吉利区作了表态发言。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利]
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