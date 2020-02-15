洛阳动车组存车场主体工程顺利完工 将带来这些影响

日前，由中铁七局集团有限公司承建的洛阳动车组存车场工程主体顺利完工，4条存车线先期实现轨通，为洛阳建成郑西高铁、呼南高铁“十字”枢纽提供有力保障，进一步助力洛阳打造全国重要综合交通枢纽，推动副中心城市建设。

日前，由中铁七局集团有限公司承建的洛阳动车组存车场工程主体顺利完工，4条存车线先期实现轨通，为洛阳建成郑西高铁、呼南高铁“十字”枢纽提供有力保障，进一步助力洛阳打造全国重要综合交通枢纽，推动副中心城市建设。

9月30日下午，天气凉爽。位于洛阳市洛龙区溢坡村的一处工地上一派忙碌景象，切割机火花四溅，金属碰撞声不绝于耳。

这里就是洛阳动车组存车场所在地，占地1163亩，去年9月开工建设，涉及洛龙区东军屯村、溢坡村等6个村，南临洛宜铁路、西望宁洛高速公路，与洛阳龙门站线路接轨。

洛阳动车组存车场项目总工程师贾垒昌介绍，该项目主要建设内容包括单线特大桥(小李屯特大桥)1座，刚架中桥(孙辛路刚架中桥)1座；框架小桥4座，涵洞6座；新铺轨道6.1公里，站场改造1处，生产房屋5座，生产附属房屋1座。其中，小李屯特大桥是该项目的重难点控制工程。

建设之初，该大桥所在区域存在地下室、化粪池、废弃下水管道等设施，且大小、位置、结构形式均不明，施工安全隐患较大。同时，由于地势起伏大，支架搭设困难。

针对这种情况，建设单位决定不在现场进行T梁现浇，而选择外购，既避免了施工隐患，又节省了建设时间。目前，该项目的路基、桥梁、涵洞、轨道等工程已完成，站场改造、办公用房建设等正在加紧进行。

聚力加力打造全国重要综合交通枢纽，是洛阳建设副中心城市的重要任务之一。那么，该项目能为此带来哪些好处？

目前，洛阳龙门站需要借用外地动车组实现洛阳始发，根据发车距离支付高昂的费用，出行成本高、经济效益低，不仅影响了群众日常生活，也阻碍了洛阳高铁事业的发展。该项目建成后，动车组可“落户”洛阳，在存车场内进行日常清洗、检修等，而后通过与洛阳龙门站相连的轨道直接入站，使洛阳真正拥有了“始发权”，有效减少运营成本、拉动经济，让群众出行更便捷，拥有更多“选项”。

“4条存车线可以停放至少8列动车组。”该项目经理房冬介绍，按照洛阳市委市政府既定的时间节点完成主体施工，实现轨通后，正加紧建设配套工程。预计整个项目年底投入使用。此外，存车场内还预留了场地，用来建设另外20条存车线。未来，该项目将为洛阳建成郑西高铁、呼南高铁“十字”枢纽提供有力保障。（洛报融媒记者 赵硕/文 梅占国/图）