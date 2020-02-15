关于做好2020年国庆中秋节假日期间工作的通知

今年适逢国庆中秋“两节”叠加，同时，新冠肺炎疫情防控仍存在风险挑战，为切实做好国庆中秋节假日期间各项工作，维护社会和谐安全稳定，确保全市人民和游客度过平安、欢乐、祥和的节日，现就有关事项通知如下。

今年适逢国庆中秋“两节”叠加，同时，新冠肺炎疫情防控仍存在风险挑战，为切实做好国庆中秋节假日期间各项工作，维护社会和谐安全稳定，确保全市人民和游客度过平安、欢乐、祥和的节日，现就有关事项通知如下。

一、抓紧抓实抓细疫情防控

认真贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话和中央、省、市应对秋冬季疫情防控工作会议精神，慎终如始做好常态化疫情和秋冬季疫情防控工作，加强境外和中高风险地区来(返)洛人员管控工作，严格落实“戴口罩+测体温+验洛康码”通行制度，做好客流量限制及分流措施，避免人员大量聚集。加大冷链食品抽检，确保食品流通全程可追溯。做好应急物资储备和应急预案，确保出现突发疫情能快速有效处置。深入推进城市清洁行动，集中整治城中村、城乡结合部等区域环境卫生。加强师生人员流动管理，确保节后返校复学平稳有序。

二、坚决守牢安全这个底线

牢记“过节不忘安全”，时刻绷紧安全生产这根弦，严格落实安全生产属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任，切实加强安全生产监管，加大危险化学品、矿山、建筑施工、交通运输、消防等重点行业领域安全隐患排查和整治力度，发现问题、立即整改，确保全覆盖、无死角、不遗漏，切实守牢安全底线。加密车站、影院、大型商超等人员密集场所防火巡查频次，严防各类火灾事故发生。严厉打击严重暴力、侵财和电信网络诈骗等犯罪活动，保护人民群众生命财产安全。严格大型活动审批，落实安全保障措施，避免拥挤踩踏事故发生。强化食品全流程全链条监管，严防发生区域性、系统性食品安全问题。

三、力促消费市场繁荣稳定

强化市场监测，全面掌握粮油、肉蛋奶、果品蔬菜等生活必需品市场供应情况，确保供应充足、价格稳定。开展好“古都夜八点”“古都新生活”等系列促消费活动，提振餐饮、文旅、大宗商品消费，积极活跃消费市场。鼓励发展网上购物、直播带货、线上预订、“云逛街”“云购物”“云服务”等新型消费模式，满足群众个性化多样化消费需求。加强餐饮住宿、购物娱乐、景区门票、停车收费等重点领域价格监管，严厉查处不正当竞争、销售假冒伪劣商品等行为，依法维护消费者权益。强化防疫用品质量安全监管，防止不合格产品流入市场。及时发布交通、住宿、餐饮、天气等信息，加强对来洛游客的引导，做细做优接待服务工作，展示洛阳良好形象。

四、扎实做好应急值守工作

切实提升政治站位，健全联动机制，扛稳国庆中秋节假日期间值班值守工作政治责任，严格执行值班值守工作制度，做到三级值班带班、24小时领导带班，党政主要负责同志要保证一人在岗。严格落实领导干部外出请假报备制度，坚决杜绝擅离职守、领导干部外出迟报瞒报、非正式人员顶岗值班、突发事件信息报送不及时、应急处置不力等情况。畅通信息报送渠道，遇有突发事件、敏感事件或紧急情况，及时报告并妥善处置。窗口单位和服务行业要根据工作特点，安排好应急值守工作，为群众提供优质高效服务。市委办公室、市政府办公室将通过电话抽查、视频抽点、实地暗访等形式，对值班值守情况进行抽查检查并通报。

五、严格执行厉行节约规定

认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，本着从简、节俭原则安排节日活动，坚决反对铺张浪费，抵制享乐主义和奢靡之风。广泛开展节约宣传，持续推进“光盘行动”，引导餐饮企业加强行业自律，创新经营服务方式，纠正“自己掏钱、丰俭由我”的错误观念，大力破除讲排场、比阔气等陋习，营造浪费可耻、节约为荣的良好氛围。领导干部要发挥“头雁效应”，将勤俭节约融入家风建设，让勤俭美德代代相传。

六、严守清正廉洁过节底线

认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行中央、省委、市委关于廉洁自律的各项规定，严防“节日病”，杜绝“节日腐败”。按照市纪委《关于持之以恒正风肃纪确保国庆、中秋廉洁过节的通知》要求，严格落实“十个严禁”。坚决杜绝“四风”隐形变异问题，党员干部不得参与隐秘聚会，不得利用电子红包、邮寄快递等方式违规收送节礼等，切实做到文明过节、廉洁过节。

各地各单位要高度重视，认真部署落实国庆中秋节假日期间有关工作，落实落细本通知各项要求，领导干部要坚决克服形式主义、官僚主义作风，主动下一线督导检查，层层压实工作责任。市委办公室、市政府办公室将适时开展监督检查，对违反规定造成不良影响的，按规定给予严肃处理。

中共洛阳市委办公室

洛阳市人民政府办公室