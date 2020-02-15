独揽大奖！2020洛阳网百万粉丝节终极锦鲤揭晓

老码头火锅、鬼脸披萨、克丽司汀酒店日光阁餐厅、洛神岛套票……承包2020洛阳网百万粉丝节最“霸道”大奖的终极锦鲤揭晓了！

老码头火锅、鬼脸披萨、克丽司汀酒店日光阁餐厅、洛神岛套票……承包2020洛阳网百万粉丝节最“霸道”大奖的终极锦鲤揭晓了！

今日下午，王红娟来到洛阳日报报业大厦22楼的洛阳网，领取专属“锦鲤”大奖。怀抱大奖，王红娟脸上的笑意藏不住：“太激动了，真没想到能中奖！”

“百万粉丝节锦鲤”运气爆棚

“刚接到洛阳网的电话，我还满心疑虑，直到看到手机上的中奖提醒，才相信真的中奖了。”讲起自己得知中奖的过程，王红娟仍然激动不已。

“我一直是洛阳网的粉丝，看到粉丝节活动马上参加了，没想到收到这么大的惊喜。以前我很少中奖，这次突然运气爆发，一举拿下了大奖。”王红娟笑着对记者说，终极锦鲤大奖到手，她计划在“十一”期间和家人一起体验，分享快乐。

“百万粉丝节锦鲤”大奖惊喜满满

截至2020年7月，洛阳网官方微信公众号的粉丝数量已达到160万，是洛阳市粉丝数量最多、增长速度最快的微信公众号。洛阳圈儿微信公众平台是洛阳网旗下生活服务资讯平台，目前粉丝量40万，洛阳圈儿微信公众平台拥有洛阳优质的电商小程序平台“洛阳圈儿精选”，汇集洛阳精选商家，让粉丝们花的更少，吃的更好，享受品质生活。为了更好地回馈洛阳网网友的热情与支持，2020洛阳网百万粉丝节震撼启动。

此次活动中，洛阳网设置了“美食锦鲤”抽奖环节，为抽取到的“锦鲤”网友，送上价值四千余元的终极锦鲤大奖。

具体奖品如下：

老码头火锅套餐

阿平牛杂双人套餐

一启茶双人下午茶套餐

高烤小酒馆452元精致套餐

麦盛斋八大件

价值408元中华杜康一件

多米居酒屋双人品质套餐

苍月日料双人餐

熊姬手作茶物桂花酒酿

noisy名声大噪美妆乐园韩国眼影

普咔茶杨枝甘露

鲸落炒酸奶椰香芒芒

一亩心田榛子梦龙卷

托斯卡纳代金券

撞色芒芒火龙撞

丹静酒吧一款野格套餐

鬼脸披萨10寸双拼披萨

九路车站酒吧价值200元套餐

耕夫一番(宝龙)

炭马来报单人套餐

孟地圣果采摘券4张

洛神岛套票4张

香鹿山门票4张

克丽司汀酒店日光阁餐厅价值399自助餐

黑白电视米粉卡10份

蛙小侠精致双人餐

霓裳茶舞金乌凝云3份

(个人所得税由获奖人自主缴纳，洛阳网已提醒)

即将到来的“十一”长假，2020洛阳网百万粉丝节还将推出“雅迪冠能中国行”购车狂欢活动。10月1日至5日，雅迪电动车将在南昌路王府井购物中心、名门微生活、洛阳正大广场、洛阳市各雅迪专卖店开展击穿底价，钜惠全城的购车狂欢，如果您也是环保出行爱好者，或有购买电动车需求，千万不要错过此次活动。(见习记者 孙棹帆)