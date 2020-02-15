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项目建设，一个“盯”字值千金
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-09-30 17:59

　　“盯准一双鞋，选准一条路，横下一条心，做大做强制鞋业”——河南商丘睢县用8年时间实现了制鞋产业从无到有、从小到大、由散到聚的转变，被誉为“中原鞋都”“中国制鞋产业基地”，成为除福建晋江之外全国最大最具竞争力的休闲运动鞋生产基地。

　　一个“盯”字值千金！

　　在洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议上，李亚书记强调：要盯项目，重在落地见效。盯，《现代汉语词典》的解释是：把视线集中在一点上。睢县是怎样盯项目呢？“为把河北三台制鞋企业招来，我们根据企业所需建设专属厂房，所有手续办理，全程都有专人负责。睢县有这样的规定，谁招来的企业谁就负责到底，3年之内绝不允许换人。优质的服务成为企业纷至沓来的因素之一。”睢县负责京津冀地区招商的负责人经海永说。现在三台制鞋产业园项目已经建设到了三期。

　　“全程专人负责到底，3年内绝不换人”，这就是睢县的“盯”，也正是这样的“盯”着，使得耐克、阿迪达斯、斯凯奇、特步、足力健等近百个国内外知名品牌落地睢县或在睢县生产。反观我市一些地方：为何一个项目谈了三四年还到不了位？为何引来的项目迟迟不见开工？为何有的项目虽然引进来了却留不住？……固然，造成这样现象的原因多种多样，但若对比睢县的做法，我们缺乏的，正是李亚书记所指出的：没有紧盯！

　　重大项目建设是经济社会发展、城市能级提升、民生不断改善、环境持续优化的重要基础支撑。近年我市发展保持良好态势，得益于我们始终坚持项目化运作，一切围绕项目转、一切盯着项目干。盯，就要聚精会神，心无旁骛，咬定青山不放松，不达目的不罢休。这就要求我们，无论是意向中的项目，洽谈中的项目，还是引进来的项目，建设中的项目，都需要专心致志，紧紧盯着。倘若分心走神，放松懈怠，就可能丧失机遇，使项目拱手让人。盯，还需要专人来做，专人专责，像睢县那样，全程专人负责，一盯到底，中途绝不换人。无论是从项目的洽谈引进，还是从厂房的筹划建设，机器的安装调试，乃至项目产生效益，都要有专人全程跟踪，保姆式服务。如若随意换人，任意调整，不仅会延误项目工期，甚至还可能导致项目流产，结果一无所获。

　　2017年4月8日凌晨1时，当雷军乘坐的航班抵达武汉时，迎接他的是武汉市委原常委、组织部部长杨汉军，这让雷军大为感动。更让雷军感动的是，清晨他去餐厅时，发现杨部长又早已等在门口。精诚所至，金石为开。一个多月时间，雷军连续3次到武汉，小米武汉总部迅速落户。杨部长废寝忘食，紧盯“小米”的故事，再次诠释了：项目建设，一个“盯”字值千金！（偃师市委组织部 李红卫）②
[ 责任编辑：赵彤彤]
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