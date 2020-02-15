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绿水青山间，有浪漫的田园诗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-09-30 17:52

　　每到周未和节假日就有点头儿疼，怎样用羞涩的囊袋去回馈辛苦了一周的自己，让如花可爱的孩子去体验波澜壮阔的时代？

　　周六，跟随县观摩团来到了汝阳南部乡镇的扶贫项目基地，让我对农村和深山区，对绿水青山正在变身为金山银山有了焕然一新的认识。

　　埋头于工作、向往于城市、寄情于名胜，很少关注农业农村。印象中的农村，特别是深山区的农村，砖石土瓦、粪土遍地、断垣残壁、萧条零落，没有青壮力量，尽是老弱病残。

　　脱贫攻坚，让农村有了脱胎换骨的变化。道路，没有了坑洼和泥泞，几乎全部进行了硬化。路边，没有了垃圾堆积，绿化与边沟相映成趣。河道，不再是一沟一沟的死水，堤与水面，树与鲜花，衬托在蓝天白云和高山之间。村部和学校，成了最亮眼和热闹的群众活动中心。移民集中搬迁地，花园式建筑成为一道小康风景。

　　观摩行程，先后到了柏树乡东部、西部红薯育苗及蔬菜大棚项目；上店镇西街村扶贫基地加工业项目、圪塔村集体经济香菇种植加工项目；十八盘乡城区移民安置点扶贫基地物流业项目、斜纹村集体经济香菇大棚建设项目；靳村乡沙沟村集体经济编织袋加工项目、石寨村香菇深加工项目；付店镇石柱村菊花种植项目；王坪乡村集体经济鸽子场建设项目；三屯镇村集体经济食用菌生产加工项目、丁沟村集体经济红薯育苗储藏基地等项目现场，这些项目都是近两年来新建的扶贫项目，既有绿色发展新理念的规划，又有新技术新特色的科技成果转化，不单单是一个个扶贫致富基地，更是一个个隐藏在绿水青山中的产业庄园，没有了传统观念上的枯燥劳动，是集种植、养殖、观赏、采摘、体验、劳动娱乐、器械操作、科学研究等与一体的休闲打卡目的地。

　　令人印象最深的，在柏树乡的蔬菜大棚，你可以品尝到最新鲜最绿色的瓜果蔬菜，还可以认领几平方土地，亲手种上你最喜欢的东西，让它发芽、成长、开花、结果。在上店镇十八盘移民安置点云之极公司待投产的低温真空香菇脆、红枣脆、甘薯条、秋葵条等产品，看看图片，就能感到色香味的碰撞。正在生产的肉肉的香菇、长成龟背纹的花菇、活灵活现的鸽子、晶莹半透的的鸽子蛋、满沟的茶用菊花、凉气袭人的百万吨红薯窑以及正在收获的彩色红薯、香甜花生等等，新农业农村的美景与收获就是行走在绿水青山间的浪漫田园诗。（汝阳县科工局 张辉）②
[ 责任编辑：赵彤彤]
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