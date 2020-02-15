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黄河的故事——洛阳融入黄河流域生态保护和高质量发展战略
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-09-30 17:36

　　黄河，既是一条源远流长、波澜壮阔的自然河，又是一条孕育中华民族灿烂文明的母亲河，是中华民族的根和魂。洛阳抢抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大机遇，坚持生态保护为先、把黄河建成水清岸绿景美惠民的生态河幸福河，打造黄河流域的青山绿水。

　　黄河两岸今昔对比

　　1995年，我有幸参与学校组织的全县初中阶段体操比赛，当时在仓头乡举办，比赛结束后，老师带领我们到狂口村，据说是是黄河新安段的重要渡口，如今已淹没在小浪底库区的水面之下。当时只记得路过村子家家户户门口都有一个小泥炉子，冒着刺鼻的浓烟，冶炼着硫磺。黄河奔腾着浓黄的泥水，岸边的黄土泥，默默的诉说着沧桑。一条南北通透的木板桥，连接两岸群众出行。迈步走在木板桥上，摇摇晃晃的，胆小的同学没敢上去尝试......

　　2018年，再次来到仓头鹰嘴山追寻黄河足迹，昔日荒郊河滩，河岸绿意盎然，河畔杨柳依依，碧波荡漾，芳草吐绿，水鸟嬉戏。处处新绿点缀、水流潺潺，黄河两岸水质清澈、滩区开阔，延续千年的古河道重焕生机，沼泽连片、水禽群飞，让人流连忘返。黄河两岸的居民，红门楼白院墙在绿树成荫的庇护性煞是好看，各种时令花卉竞相绽放，黄河两岸有青年漫步绿荫下散步，上了年纪的躺在椅子上乘凉，孩子们在追逐嬉戏打闹，三步一景，五步一楼台，真真正正的置身于水郊野生态之中，享受着夏荫的美景。

　　目前，新安县黄河库区生态绿化及试验区建设项目、小浪底灌区工程等正在建设中，未来的黄河风景会更加优美。洛阳，也将在母亲河的滋润下，实现洛阳副中心城市建设新突破。（新安县司法局基层工作管理股 赵峰）②
[ 责任编辑：赵彤彤]
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