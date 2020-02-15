天地“粮”心 惜粮莫蚀

在我们很小的时候，就知道：锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。

在我们很小的时候，就知道：锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。

这是李绅《悯农》诗中的一首，其中“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”两句听之入耳，读之顺口，简朴浅俗而又凝重沉厚，成为历代人诵之不绝的名句格言。

我们还记得小学学习过的《一夜的工作》吧，文中我们的周总理生活非常地节俭，每天饮食清淡，每餐一荤一素，吃剩的饭菜，要留到下餐再吃，从不浪费一粒米，从不丢弃一片菜叶。周总理逝世后，大家发现总理生平没有任何积蓄，他所有的钱全部都用来帮助那些贫困山区的孩子，因为周总理的勤俭，许多孩子的生命有了保障。周总理的勤俭感动了天下所有人。

尽管现在我国粮食生产连年丰收，但我们对粮食安全仍然要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。我们要为深入贯彻落实习总书记的重要指示精神，在厉行节约、反对浪费特别是在反对餐饮浪费上走在前、作表率。

餐饮浪费现象，不只是个人消费习惯问题，更是事关国家粮食安全的大问题。一粒米、一滴油，看起来不起眼，却事关国计民生。如果人人都“吃一碗、倒一碗”，再厚的家底也经不起挥霍。确保粮食安全，既要牢牢抓住生产端，也要科学管理消费端，持续治理餐饮浪费问题，将“光盘行动”进行到底。

首先，我们要自觉做文明用餐的践行者，杜绝舌尖上的任性，“粒米虽小犹不易，莫把辛苦当儿戏。”我们平时要从小事做起，珍惜粮食，珍惜农民伯伯的劳动，自觉把勤俭节约、艰苦奋斗的理念内化于心、外化于行，从现在做起，从自身做起，珍惜每一餐饭，节约每一粒粮，在家吃饭以“光盘”为荣，在外就餐时，使用公筷公勺，上桌的饭菜尽量吃完，吃不完的打包带走，做到人走桌清。购买外卖食品注意适度适量，摒弃“自己掏钱、丰俭由我”的错误观念。坚决抵制生活奢靡、贪图享乐等不良习气，大力破除讲排场、比阔气、搞攀比等陋习。

其次，我们要自觉做勤俭节约的宣传者，让健康餐饮成为时代新风；争做节粮爱粮宣传者，引领崇尚节俭的社会风尚。不妨通过“小手拉大手”活动，带动我们的家庭厉行节约，以身作则，“修身齐家”，自觉养成勤俭节约、艰苦朴素的良好行为习惯；言传身教，教育引导家庭成员、亲属深刻领悟“一粥一饭，当思来之不易”，让中华传统美德在家庭里生根、在亲情中升华。同时，我们还可以动员亲戚朋友、社区邻居，从节约一粒米、一滴油做起，让勤俭节约成为好家风好门风。

诸葛亮曾说过“静以修身，俭以养德”，我们还应该自觉做传统美德的倡导者，与文明握手、向陋习告别，努力使厉行节约、反对浪费成为时尚风气、成为生活常态，自觉破除讲排场、比阔气、搞攀比等陋习，劝阻大操大办、铺张浪费等不良行为，崇尚简约适度、绿色低碳的生活方式，身体力行倡导珍惜粮食、俭以养德的文明新风。

“民以食为天”这句话把粮食比做了“天”，试想：如果人类没有了天会怎么样呢？从短缺到温饱再到小康，我们不能未富先奢，“俭，德之共也；侈，恶之大也。”节俭，是一切道德中最大的德，奢侈，是一切恶行中最大的恶。

“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢。”艰苦奋斗是永不过时的“传家宝”，我们要时时刻刻珍惜来之不易的“一粥一饭”，让人间烟火气更有幸福味道。(汝阳县检察院 翟智慧)②