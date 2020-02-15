千年脱贫梦 今朝变现实

滚滚黄河水，悠悠中华史。沿着五千年的中华文明历程走来，中华民族在坎坷中前行，曾几何时，在战马嘶鸣、剑戟乱舞的战场之外，白骨露于夜，千里无鸡鸣，人的生命如草芥；曾几何时，在歌舞升平、觥筹交错的宴会之外，朱门酒肉臭，路有冻死骨，百姓的生活依然贫苦。

滚滚黄河水，悠悠中华史。沿着五千年的中华文明历程走来，中华民族在坎坷中前行，曾几何时，在战马嘶鸣、剑戟乱舞的战场之外，白骨露于夜，千里无鸡鸣，人的生命如草芥；曾几何时，在歌舞升平、觥筹交错的宴会之外，朱门酒肉臭，路有冻死骨，百姓的生活依然贫苦。中华五千年的文明史，也是中华儿女的苦难史，更是奋斗史，摆脱贫穷、过上富裕的生活是几千年来人们的梦想和追求。

新安县地处豫西山区，是中原地区交通要道，历史上土地贫瘠、战乱频繁。今天行走于乡村深沟幽壑边，会看到沟底一个个或一排排破旧的窑洞，老人们会说这里曾经是旧社会百姓们躲避战乱的居所。可以想象，在那刀光剑影、战火纷飞的年代，百姓们衣不遮体、食不果腹，是窑洞给了他们短暂的安全和温暖。历史上也曾有盛世和明君，但富足只属于富豪和权贵，贫穷始终伴随着百姓。

伴随着1978年底十一届三中全会的召开，一阵改革的春风吹过中华大地，中央在全国实行经济改革，农村土地实行包产到户，几千年来农民被压抑的生产积极性被充分的调动，粮食产量年年丰收，百姓吃饱穿暖已不成问题，新安的百姓与全国人民一样，温饱问题已彻底得以解决，人们告别了破窑洞、烂瓦房，纷纷住进了水泥平房。

2012年党的十八大召开，以习近平总书记为核心的党中央提出了精准扶贫的口号，制定了一系列措施，号召和带领全党和全国各族人民要实现百姓生活“两不愁、三保障”，彻底解决贫穷的问题。改革开放30多年后，新安大地又掀起了一场解民忧、战贫穷的战斗，县委政府主要领导担任脱贫攻坚领导小组领导，带领全县乡镇和机关干部把脱贫攻坚作为重点工作常抓不懈，每个乡镇配一名负责脱贫攻坚工作副书记，县直委局及企业分包贫困村和非贫困村，派出驻村第一书记及驻村工作队，协助村双委开展扶贫工作，根据扶贫村实际条件，借助国家扶贫政策建立扶贫车间等，发展产业经济。为实现精准扶贫，每个贫困户均明确帮扶责任人，帮扶人坚持每月定期到扶贫村开展工作，向贫困群众宣传国家扶贫政策，帮助符合条件的百姓享受扶贫好政策，鼓励群众借助政策发展生产，增加家庭收入，帮助贫困百姓解决吃水难、就医难、上学难、务工难等问题。对于居住自然条件较差的居民，政府实行异地搬迁政策，免费把一部分贫困群众搬迁到自然条件好的地方。经过几年的努力，新安的农村旧貌换新颜，铁门镇的香花辣椒红彤彤，磁涧镇的大粒樱桃酸甜甜，五头镇的小西瓜圆溜溜，仓头镇的草莓甜滋滋，一个个农业产业项目闯出了名堂，百姓也得到了实惠。更有青要山镇、石井镇的山水旅游日趋红火，5A景区、4A景区这些金字招牌带动了周边三产服务业迅速发展，景区所在的村成为远近闻名的“轿车村”、“小康村”、“新农村建设示范村”，老百姓在家门口就能挣大钱，获得满满的幸福感。

这不，南李村镇懈寺村的百姓住上了村集体盖的小别墅，一排排崭新的楼房，一条条通畅的马路，村中心花园三季有花、四季常绿，广场的健身器材让闲暇的百姓也可以锻炼身体、强健体魄，让县城的人都羡慕不已。还有五头镇包沟村建起了党建文化广场和廉政文化广场，让百姓不出村便可接受党建和廉政教育，现已声名远播，有不少的外地机关或企业基层党组织慕名到包沟村开展党建及廉政教育活动，大家都说，曾经贫穷的包沟变成“宝沟”了。

新安大地的土窑洞依然散布于沟壑之中，黑黝黝的洞口犹如一张张张开的大嘴，它们在向世人诉说新安人民曾经的苦难。唐代大诗人杜甫在《新安吏》中写道“白水暮东流，青山犹哭声。莫自使眼枯，收汝泪纵横”。如今涧河水依然滚滚东流，但新安的青山绿意盎然、勃勃生机，新安人民也不再为苦难的生活流泪，他们在党的坚强领导下，已经过上了幸福美好的生活。

耳畔响起习总书记的话，“幸福都是奋斗出来的。”勤劳善良的新安人，正在奋力描绘新时代的“富春山居图”，新安已成为老百姓安居乐业的“心安”之所。（审计局 白宁波）②