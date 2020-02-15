让勤俭节约成为一种行动自觉

“不浪费是最大的面子”“别浪费是最好的教养”“没浪费是最有益的比赛”这是一条我每天往返于上班回家的路上，广播中播放的一条我很喜欢的公益广告，它分为三个小场景，从请客吃饭的少点菜、点半份菜、“N-1”份菜、吃完再点的不浪费，到一位妈妈教育自己的小孩吃饭别浪费，再到幼儿园里小朋友乖乖吃完饭的一点儿也没浪费，由大及小，从各个方面生动形象地向我们展现了“抵制浪费，勤俭节约”是我们每一个人都应该遵循的中华民族传统美德。

“不浪费是最大的面子”“别浪费是最好的教养”“没浪费是最有益的比赛”这是一条我每天往返于上班回家的路上，广播中播放的一条我很喜欢的公益广告，它分为三个小场景，从请客吃饭的少点菜、点半份菜、“N-1”份菜、吃完再点的不浪费，到一位妈妈教育自己的小孩吃饭别浪费，再到幼儿园里小朋友乖乖吃完饭的一点儿也没浪费，由大及小，从各个方面生动形象地向我们展现了“抵制浪费，勤俭节约”是我们每一个人都应该遵循的中华民族传统美德。

早在共产党成立之初，毛泽东同志就提出“应该使一切政府工作人员明白，贪污和浪费是极大的犯罪”。2013年习近平总书记又指出“浪费之风务必狠刹！要加大宣传引导力度，大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，大力宣传节约光荣、浪费可耻的思想观念，努力使厉行节约、反对浪费在全社会蔚然成风。”直至近日，习近平总书记再次对其作出重要指示，强调“坚决制止餐饮浪费行为”“在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围”，此观点一经提出便在全社会引起了强烈的共鸣。

“春种一粒粟，秋收万颗子”“锄禾日当午，汗滴禾下土”“足蒸暑土气，背灼炎天光”，粮食来之不易，一粒米、一滴水都不能浪费。反观近些年在社会上走红的“吃播”，食物本身是味蕾的享受，是带给我们身体的美好体验，然而为了满足观众的猎奇心理，为了不断得到粉丝的追捧，滋生了各种“辣眼睛”的吃播，吃猪油，生吞乌鱼，或者通过以假吃、催吐、宣扬量大多吃等方式博眼球的“大胃王吃播”行为，这些价值观的扭曲都造成了误导消费、严重浪费的现象。

财政部门是政府的“钱袋子”“大管家”，一直以来都坚决落实政府过紧日子的要求，节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上，全力支持保就业保民生保市场主体，做好民生兜底工作。当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，厉行节约办一切事业，竭尽全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。厉行节约，杜绝浪费绝不是一朝一夕之事，需要的是我们久久为功，坚持不懈。而我身为其中的一员，更应该继承和发扬财政人的优良传统，从自身做起，从小事做起，从细节做起，节约每一滴水，每一度电，每一张纸，每一升油，每一粒米，勤俭节约，俭朴办公，理性消费，不攀比，不炫耀，不铺张浪费，真正将“抵制浪费，勤俭节约”内化于心，外化于行，变为一种行动自觉。(宜阳县财政局 丁莉)②