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坚守“粮”心 践行节约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-09-30 17:12

　　近日，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。

　　7月13日联合国五大机构发布，2020年《世界粮食安全和营养状况》公布的几个数字让人不安：当前全球有6.9亿人正处于饥饿状态1年中增加了1000万，5年中增加了6000万。到今年底疫情可能让长期饥饿人口新增1.3亿人。

　　这还不排除进一步增加的可能。仅仅两天后，联合国发出预警：共有25个国家面临严重饥饿风险，世界濒临至少50年来最严重的粮食危机！

　　居安思危，戒奢以俭。勤俭既是党的优良传统，是朴素作风，又展现现代文明。一方面，需要在全社会培养居安思危的忧患意识，从各个环节避免浪费行为，将制止餐饮浪费行为作为常态化的任务，一直执行下去。另一方面保证供应链，加强粮食供给。这样中国人才能把饭碗牢牢端在自己手里。

　　“一粥一饭，当思来之不易;半丝半缕，恒念物力维艰。”节约粮食是早已有之的古训，也是家家户户的传统。节约粮食看起来只是个人的小事，但乘以14亿人口，就是天大的国事。粮食总产量有限，人人都浪费，就会动摇国家安全的根基;相反，人人都节约，就是在“增加粮食亩产”，能够助益我们“手中有粮，心中不慌”。要大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，大力宣传节约光荣、浪费可耻的思想观念。在粮丰食足的今天，再提勤俭节约，既是让我们增强危机意识、忧患意识的重要提醒，也是夯实粮食根基的深远谋虑，更是“立党为公，执政为民”的朴素表达。

　　此外，要遏制粮食浪费，还要完善法律法规，建立起制止餐饮浪费行为的长效机制，使节约粮食成为每个人生活的常态。(城关镇 王亚妮)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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