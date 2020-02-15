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拒绝餐桌上的浪费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-09-30 16:52

　　最近，习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为，切实培养节约习惯的重要指示引起全国范围内的强烈反响。洛龙区各机关单位也积极响应号召，倡导理性消费，杜绝奢侈浪费，厉行节约，反对浪费。

　　节约粮食，浪费可耻是人人都懂的道理，我们从小也都学过“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”可随着改革开放30多年来的成就，国家富裕了，物质生活充盈了，一些人往往从思想上松懈了，忘记了我们党和国家艰苦奋斗、勤俭节约的初心和优良传统，在生活上出现浪费的行为。有些人请客下馆子觉得点菜必须符合一定的数量才“够排场，不丢面”，比如即使两三个人吃饭，也要点够6个菜，寓意“66大顺”。有些人认为吃饭“光盘”显得自己吃啥啥没够，有些人感觉吃不完打包会让人看不起，甚至还有些人理直气壮的说：“都是我花钱买的，就算一口没吃直接倒掉别人也管不着。”……在这些所谓的“面子文化”驱使下，吃什么成了身份的象征，点多少有了攀比的意味，很大程度上助长了社会上浪费的现象。

　　事事顾“面子”，难免丢“里子”。如果不管人数，无脑点满一桌菜的铺张浪费是所谓的“餐桌礼仪”，那么这样的糟粕礼仪不要也罢。笔者认为倡导勤俭节约、合理消费才是现代社会一个文明人应有的基本素质。如前文所述，有些人思想上认为吃饭是个人消费行为，即便浪费也是私德问题。当然，人们对个人财产有权进行处置，但是食品浪费显然不仅关乎私德，更与社会公德相连，如果食品浪费在社会上靡然成风，肯定会败坏社会风气，甚至在特殊时期危及到国家粮食安全。在这里笔者并不想列什么“每年餐桌上浪费的食物够多少人吃多少年”之类的具体数字，只想强调“由俭入奢易，由奢入俭难。”，勤俭节约是我们中华民族的传统美德，在任何时候都不过时。尽管随着改革开放以来的努力奋斗，如今我们生活好了、腰包鼓了，但任何时候浪费行为依然是可耻的。现在，习近平总书记号召全国杜绝浪费、勤俭节约，党和政府带头过紧日子，我们更需不忘初心牢记使命，勿忘当年红米饭南瓜汤的艰苦岁月，响应总书记的号召，每个人从我做起，杜绝浪费、厉行节约，切莫落空于口号、停留于纸面，拿出实际行动，共同告别舌尖上的浪费，践行餐桌上的文明。（洛龙区委办公室 李 昕）②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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