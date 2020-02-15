中华民族历来重视家庭和家庭道德，强调“家和万事兴”，“德为兴家本”，“修身、齐家”而后“治国、平天下”，形成了一系列家庭道德规范，如精忠报国、忠孝仁义、礼义廉耻、孝老爱幼、夫和妻柔、勤劳节俭等。

中华民族历来重视家庭和家庭道德，强调“家和万事兴”，“德为兴家本”，“修身、齐家”而后“治国、平天下”，形成了一系列家庭道德规范，如精忠报国、忠孝仁义、礼义廉耻、孝老爱幼、夫和妻柔、勤劳节俭等。家风家训，是一个家庭的精神内核，是一个社会的价值缩影。我们爱国、爱家，就应当从立德树人开始，从抓好家教、搞好家训家风做起。好家训造就好家风，好家风造就好家庭，好家庭则是造就好儿女的摇篮。

位于河南巩义市康店镇的康百万庄园，是全国重点保护的三大庄园之一，到过康百万庄园的人，大多都会在“留余匾”前久久伫立。留余匾上主要的内容有这几句话： “留有余，不尽之巧以还造化；留有余，不尽之禄以还朝廷；留有余，不尽之财以还百姓；留有余，不尽之福以还子孙。临事让人一步，自有余地；临财放宽一分，自有余味。”这《四留铭》就是康家的家训。

常言说富不过三代，说的是守成之难。而康家却连富十二代，历时400多年，当时流传着一句话“马跑千里不食别家草，人行千里尽是康家田”，从这句话里可以想象当时康家的富裕程度，不仅富而且长久，秘诀在哪里？那就是他们的家训——“留余”留余是康家致富保富的精髓所在。他们祖祖辈辈遵从的信条就是，凡事都要留有余地，不能做尽做绝，《易经》上说“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”。像那种穷奢极欲，登峰造极，占尽风光，不让分寸的家庭真的不会长久。从康家的例子看，一个家庭或家族，其家风的好与坏，那是有着长远影响力和渗透力的，它会直接关系着后代的成长。

我认为家风的好与坏，不在于家庭财富的多少，也不在于家庭成员文化水平的高低，它更主要的是一个家庭从内而外散发出的善性、孝道，是一种道德上的自觉。当一个家庭的家规、家训形成家庭成员的行为习惯时就构成了家风。家训是注入血脉里的教养，家风是塑造美德的空气。

注重家风建设是我国历史上众多志士仁人的立家之本。从古至今，颜之推《颜氏家训》、诸葛亮《诫子书》、朱子《治家格言》、《曾国藩家书》、《傅雷家书》等等都在民间广为流传，闪烁着良好家风的思想光芒。

新中国领导人的家风更是让人敬仰，像毛泽东的家风：做人低调，清廉。陈云的家风：身教重于言教。习仲勋的家风：勤俭节约，讲情义。习近平总书记在谈家风时多次说到，他的家风让他受益无穷。

良好的家风是一本鲜活的教科书，它没有文本要求挂在墙上，也没有条目细则放在床头，但却在无形中发挥着教育功能，对孩子有着耳濡目染，潜移默化的影响，比单纯的说教、管教作用大、效果好。所以要形成好的家风，做父母的应注重加强个人修养，先修其身，而后再齐其家。《大学》有云：“自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本，其本乱而未治者，否矣”。是说上自君主，下至平民百姓，人人都要以修养品性为根本。若这个根本乱了，想要治理好家庭、家族、国家是不可能的。做父母应以身作则，为子女做好表率，力争将家庭变成孩子德行修炼和素质增强的课堂。

而我从小就生活在一个有着良好家风的温馨家庭中。妈妈为人善良，持家勤俭，一辈子没有和邻居们红过脸；爸爸是五十年代的双料大学生，退休前是钼业集团的高级工程师，待人温和宽厚，做事非常认真，一是一，二是二。记得他在机械厂厂长任上卸任后，让我哥去收拾办公室，拿回家几箱子书，后来我爸在整理这些东西时发现，有几本工具书和一套制图用的三角尺不是他的，说得交回去，我哥说他太死板，他说公私两分明，就亲自送回厂里。在我的记忆中，爸爸对我们兄妹四人很严厉，要求我们要站有站相、坐有坐相，不说瞎话，不占便宜，不能被人讨厌等等。他对我妈很好，他们从不会互相指责、斥骂，家里从来都是暖暖的样子。妈妈对我说过，她说我爸一辈子没有骂过她一句，也没有动过她一指头，这话我相信，因为爸爸就是一个温文尔雅的君子。从我妈1997年得脑梗塞后遗症后，我爸甚至把返聘的工作辞掉，专心在家照顾我妈。同时我爸也是个孝子，对我爷爷无微不至的关怀，床前嘘寒问暖的样子，都让我记忆犹新。他们的言传身教对我们影响很大，后来我爸有病以后，哥哥、弟弟、妹妹对他的贴心照顾，让邻居们都羡慕不已，记得老家有位亲戚说：想不到王大珂(我哥)恁讲究个人，给他爸擦屎刮尿，恁下身份，在他周围找不到第二个。

教育无痕，润物无声，从小耳濡目染，我们姊妹四人虽然没有做出多大成就，但三观都很正，都在自己所在的单位、所在的朋友圈里有着很好的口碑。我们单位领导也多次在会上表扬我对工作认真负责，我想我对工作的态度就是从我爸那儿传承过来的，这种好的家风我也继续把它传承下去。我儿子参加工作后，特别敬业，年年是单位的优秀员工，生活上也没有什么不良的嗜好，不喝酒、不抽烟、不打牌，成家后家庭责任感非常强，对他我很放心。

十八大以来，从中央到地方都很重视家风建设，习近平总书记关于家风建设的重要论述内涵丰富，意蕴深长。他在2015年春节团拜会上指出：“家庭是社会的细胞，是人生的第一所学校，不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风……使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。”他还强调：“家庭的前途命运同国家和民族的前途命运紧密相连”。

家庭的命运和国家的命运紧密相连，唇齿相依，家是最小国，国是千万家，有了强的国，才有富的家，家风正则民风淳，家风正则国风清，家风正则党风端。对好家风的传承就是对中华优秀文化和传统美德的传承，让我们都做一个好家风的创建者、传承者、弘扬者！（中共栾川县委党校 王小敏）②