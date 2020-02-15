今天，你光盘了吗？珍惜粮食，拒绝浪费！

习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示。习近平指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。

一粥一饭，当思来之不易；

爱粮节粮，须知人人有责。

习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示。习近平指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。

习近平总书记强调，要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

近段时间以来，各地区各部门贯彻落实习近平重要指示精神，采取出台相关文件、开展“光盘行动”等措施，大力整治浪费之风。

小小一方餐桌，折射出人们餐饮习惯和文明就餐的理念变化。近看我们身边，人们的节俭用餐的意识显著提高，“光盘行动”蔚然成风。在各餐馆内，店主在醒目位置张贴了“浪费可耻，节约光荣”的海报提醒顾客合理消费、避免剩餐，或在餐牌下方印上“适量点餐避免浪费”温馨提示，提醒顾客文明节俭用餐。

再看网络世界上，大胃王吃播的禁播、各个媒体发起的大力宣传“拒绝浪费”的倡议，无一不体现了社会各界抵制浪费之风的决心。

如何全面的做到拒绝浪费？我认为总的来说，就是应该进行多方努力，多管齐下。一是公民主动养成良好的消费意识，从自身做起。按需所需，在饭桌上吃不完的饭菜，应打包带走。二是坚决遏制大吃大喝铺张浪费的不良风气，政府部门、企事业单位应该带头倡导节约，严格监管并公开公务接待用餐费用，限定公务用餐标准。三是餐饮企业应该尽到善意提醒的义务，科学指导消费者点餐，避免不必要的浪费。

勤俭节约与爱惜粮食，自古以来便是中华民族的优良传统，让我们以身作则，在言传身教中代代相传，不浪费每一粒粮食，不辜负每一份辛劳。(吉利区教体局 孟秋菊)②