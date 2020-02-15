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将“光盘行动”进行到底
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-09-30 16:48

　　随着人们生活水平的日益提高，生活质量也是一个大的飞跃，无论是“吃”还是“穿”都要讲究品质，但浪费现象也很常见，我们中国人口数量庞大，如果人人都浪费一口粮食，基数便是非常可怕的。

　　据了解，联合国公布的一组数据显示：2020年全球将面临50年来最严重的粮食危机的警告，将有25个国家会面临严重的饥饿威胁，6.9亿人处于饥饿状态，全球200多个国家中，只有6个国家可以实现自产自足，其中就有中国。这组数据不难看出，我们现在已是“不愁吃”的状态，“民以食为天”，一到饭点，饭桌上各种美食让人垂涎欲滴，浪费现象也是比比皆是，国人讲究面子，请客吃饭点得多，吃不完又因为面子不想打包打走，这就造成了浪费。电影《1942》我想大家都不陌生，讲的就是河南当年的大饥荒，一路逃荒满地的尸横遍野，都是饿死的。这也是给大家敲响了警钟，尽管我国粮食生产连年丰收，但对粮食安全还是要有危机意识。

　　“光盘行动”是一项公益行动，该活动倡导厉行节约，反对铺张浪费，带动大家珍惜粮食、吃光盘子中的食物，得到从中央到民众的支持。我们大家应该从自身做起，做到不浪费，剩饭打包，“光盘”离开，形成人人节约粮食的好风气。(汝阳县林业局 禹延昭)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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