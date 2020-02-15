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创建文明城市 助力洛阳副中心城市建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-09-30 16:53

　　生活环境好坏影响着居民的生活质量，居民的生活质量影响着居民的幸福指数。环境好起来了，才能城市有活力。

　　老旧小区的居民楼前后杂草遍布，爬山虎一类的植物甚至挡住了居民的窗户，采光受到了影响。广文路社区党委书记组织党员与志愿者深入社区清理杂草杂物。不怕苦不怕累一直忙到下午。有些居民不理解并对工作提出意见，社区书记认真倾听后，得知这些居民在公共区域种植，耐心向其表明这种违规占用公共区域的行为是错误的。并对居民做了保护环境的宣传教育，告诉他们生活环境是需要的每一个人的共同努力来营造的。最终我们的工作得到了群众的理解、支持和赞赏。工作结束后社区书记表示会继续加大小区环境整治力度，为居民创造更加舒适的居住环境。

　　加强社区环境建设与管理，不断改善社区环境，是构建洛阳副中心城市的重要一环。“居者心怡，来者悦心”，使洛阳的生态环境持续改善。建设中原经济区最佳宜居地，助力洛阳副中心城市建设。(广文路社区)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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