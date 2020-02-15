“德、能、勤、绩、廉”是选用干部的五个方面。德就是思想端正、作风正派；能就是履职尽责、才岗相适；勤就是没有旷工、迟到、早退现象；绩就是工作出成效、遇事敢担当；廉虽有节俭的理解，但其强调的是不能徇私枉法。因此，随着生活水平的日益丰富和小康社会的建成，“俭”应成为选用干部的第六个方面。

“德、能、勤、绩、廉”是选用干部的五个方面。德就是思想端正、作风正派；能就是履职尽责、才岗相适；勤就是没有旷工、迟到、早退现象；绩就是工作出成效、遇事敢担当；廉虽有节俭的理解，但其强调的是不能徇私枉法。因此，随着生活水平的日益丰富和小康社会的建成，“俭”应成为选用干部的第六个方面。

“成由勤俭破由奢”是华夏文明对“俭”之作用的最好概括。古人说：之前尧为天下之主，用瓦罐吃饭、饮水、天下部落没有不服从的。尧禅位给舜，舜开始讲究起来，用木雕的碗吃饭，结果有十三个部落不服从他的命令了。舜禅位给禹，禹更加讲究了，制作了各种精美器皿使用。结果有三十三个部落不服从他的命令了。以后的君主越来越奢侈以至招来灭亡。毛泽东同志说“贪污和浪费是极大的犯罪”、邓小平同志说“我们的国家越发展，越要抓艰苦创业”，习近平同志严厉指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！这些，都说明了“俭”的重要性，更是对“俭”成为选用干部第六个方面的肯定。

对选用的干部有了“俭”的要求，他就能从思想上引起重视；只有思想重视了，他就会在工作生活中处处用“俭”的标准要求自己。在用钱方面不大手大脚、不买无数的奢侈品；不浪费粮食，够吃了就不点多余的菜、外出就餐剩余饭菜打包，生活中不铺张浪费、奢侈攀比，只要吃得好有营养就行、穿得暖不是名牌也可；工作中节省每一度电，随手关灯、人走灯灭、人离机停；节约每一张纸，养成双面用纸的好习惯；合理利用废弃物，减少一次性物品的使用，等等。

对选用的干部有了“俭”的要求，他就需要在培养节约习惯，营造浪费可耻、节约为荣氛围时起模范带头作用。会时刻率先垂范，做勤俭节约的有心人，从小事做起，从细节严起，把节约一度电、一滴水、一张纸贯穿于生活的点点滴滴，把减少办文、办公、办会成本落实到日常工作的每个枝节上。自身会勤起来，因为“勤”与“俭”是相连的，勤劳才能“致富”。会在光盘行动中身先士卒，谨记美食来之不易、勤俭节约才是优良传统；会在人民谋幸福、民族某复兴中严格要求自己，始终保持老祖宗留下的中华文明，不忘初心、牢记使命。

当然，要求选用的干部“节俭”，并不是号召他吃糠咽菜、穿补丁衣，这显然与“人民对美好生活的向往”、“共同富裕”目标相左，而是要求他在合理的范围和限度内进行消费、开展工作；要在“八项规定”、“六项禁令”范围内正作风、有作为、利于民。另外，要严防表面说一套、背后做一套，不求实效、只求过关。（宜阳县市场监督管理局 李会彬）②