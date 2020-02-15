制止餐饮浪费行为 培养勤俭节约习惯

近日，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示，杜绝餐饮浪费行为的话题在社会中引发广泛关注。

近日，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示，杜绝餐饮浪费行为的话题在社会中引发广泛关注。今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。联合国近期发布报告预测，由于新冠肺炎疫情引发的经济衰退，世界濒临至少50年来最严重的粮食危机。为了进一步遏制餐饮浪费现象，要采取更有力的举措，推动全社会深入推进制止餐饮浪费工作。要综合运用宣传教育、法律等手段，在全社区形成全民勤俭节约、珍惜粮食的良好社会风气。

要从自身和身边人做起。党政机关、党员干部要以身作则，充分发挥模范带头作用，节约粮食，杜绝公款浪费，为人民群众做好榜样。做到每次点半份菜，剩余菜打包带走，请客不要讲排场、比阔气等不良不作风。要争做制止餐饮浪费的践行者，不断号召身边人“光盘行动”，提倡厉行节约、反对浪费，助推全社会自上而下形成节约风尚。

政府层面要加强餐饮节约宣传教育。推动餐饮节约理念进家庭、进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。要加强餐饮法规制度约束，健全“反对铺张浪费”的标准。加强餐饮消费行为立法约束，禁止餐饮经营者设置最低消费。自助餐饮业要对顾客合理的约束，禁止吃不完浪费。要强化监管。深入餐饮企业进行专项检查和督导，确保制止餐饮浪费工作取得良好效果。

通过我们每个人争做制止餐饮浪费的践行者和政府层面采取的有力措施，我们会继续传承艰苦朴素、勤俭节约的中华民族的优良传统。（网评员：柴艳楠）②