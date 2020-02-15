弘扬正能量 发出文明声 做新时代好网民

伴随着网络经济的发展、智能移动终端的普及，网络化、信息化、智能化已经融入寻常百姓家。伴随着网络化时代的到来，各种信息铺天盖地迎面而来，有真有假，有好有坏，让人有了雾里看花、难辨真假的困惑与无奈。

伴随着网络经济的发展、智能移动终端的普及，网络化、信息化、智能化已经融入寻常百姓家。伴随着网络化时代的到来，各种信息铺天盖地迎面而来，有真有假，有好有坏，让人有了雾里看花、难辨真假的困惑与无奈。

习近平新时代一直着力于打造风清气正的网络世界，致力于用“互联网+”引领经济社会创新，发展新业态，构建经济社会发展新常态，传递好声音，弘扬正能量，打造网络强国。

作为一名新时代的网民，我们要想充分享受网络经济带给我们的便利，就需要我们做一个弘扬正能量、发出文明声的新时代好网民。

不断提升自身网络文明素养。学习了解网络管理相关法律法规，严格规范自身行为，尤其是一些网络上有影响力的网络大亨、知名博主，更要关注自身的行为，严防个人不当言行给社会带来负面影响。

要主动宣传正能量。要积极宣传网络上有很多正能量的人物和事迹，尤其是官方网站、知名网站上发布的正能量信息，多传递真善美，让社会变得更加和谐。

要自觉抵制负面信息。要自觉抵制一些以博人眼球、谋取流量为目的的假恶丑等负面信息，不转发、不捏造、不散步各位假恶丑等不文明现象。

网络是把双刃剑，用得好，就有益于国家、有益于社会、有益于人民；用得不好，有可能就产生不良的影响。要树立网络不是法外之地的理念，任何不文明不规范的行为在网络上一经发酵，都有可能发生“蝴蝶效应”，务必谨慎。

做为一名新时代的网民，一定要以高度的责任感，正确审慎对待网络，积极弘扬正能量，发出文明上网之声，为建设网络强国做出每一个中国人的贡献。(作者：刘亚丽 单位：宜阳县市场监督管理局)②