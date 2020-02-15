对于勤俭节约，古人早已将他们的智慧化为诫言警句传给了我们，但随着社会的进步，人民生活水平的不断提高，人们物质生活得到极大改善的今天，我们的社会还是有一部分人丢掉了勤俭节约的传统美德，追捧铺张浪费，讲排场，求奢侈的生活作风，俨然忘记了昨天还是追求温饱的劳动人民，有些地方甚至出现了未富先奢的怪现象。

“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”；

“从俭入奢易，由奢入俭难”；

“一粥一饭，当思来之不易，半丝半缕，恒念物力维艰。”

对于勤俭节约，古人早已将他们的智慧化为诫言警句传给了我们，但随着社会的进步，人民生活水平的不断提高，人们物质生活得到极大改善的今天，我们的社会还是有一部分人丢掉了勤俭节约的传统美德，追捧铺张浪费，讲排场，求奢侈的生活作风，俨然忘记了昨天还是追求温饱的劳动人民，有些地方甚至出现了未富先奢的怪现象。

据悉，在一些生活尚且贫困的农村，红白喜事，婚丧嫁娶，不顾自身经济条件，猛要彩礼，大收礼金，大操大办，铺张浪费，盲目攀比，大摆宴席，动辄几十桌上百桌，全然不顾事后欠下巨额债务。

“白色”消费也是如此，现在好多农村办一次丧事，包括丧葬品消费，置办酒席，请戏班，请乐队，一场白事就要花费几万元，遇到“三七”“百日”“一年”“三年”祭，也少不了大操大办一番，极尽奢靡铺张，人为加重了不少负担。

当前，中国人刚刚从贫穷的日子里走出来不久，许多地方的人民还没有完全摆脱贫困，绝不能陷入未富先奢的怪圈，因此，在全社会倡导“厉行节约，反对浪费”，大兴勤俭持家之风十分必要。（高新区党群工作部新闻中心 王思臣）②