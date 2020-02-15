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摒弃落“网”之“舆”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-09-30 16:36

　　毛泽东说“让人说话天塌不下来”，邓小平说“最可怕的是鸦雀无声”。的确，在那样保守的时期能够存在廓清内涵、厘定边界式的思想言论实属难得。但反观现在，世界成为了网络的海洋，屏幕后把弄着手机的人似乎毫不受限，在标题当头、流量先行的时代中，有着太多太多的非黑即白、恶意揣测的落“网”之“舆”。

　　习近平同志指出：“形成良好网上舆论氛围，不是说只能有一个声音、一个调子，而是说不能搬弄是非、颠倒黑白、造谣生事、违法犯罪，不能超越了宪法法律界限。”言论自由并不代表着我们可以恣意发泄、强化某种极端恶意的观点，披着伸张正义的外衣去引导所有网民的不良情绪。对于那些试图推动舆论朝着非理性方向发展特别是在事实真相还在调查过程中就想主导网络舆论的噪音杂音，我们必须始终保持清醒认识和高度警惕，摒弃恶意舆论需要从不同的角度着手。

　　首先，网民需要遵守上网公约。三人成虎，舆论之所以能够造成巨大的不良影响，主要原因在于它的传播范围宽阔而普遍，面对铺天盖地的信息来源，人们可能来不及判断信息的真假就已经对眼前的信息作出了评价与判断。因此，如果每一位网民都能够明白无论在网上还是在网下，都没有绝对的自由，每个人都应该心存敬畏，遵守法律。互联网不是法外之地，依法上网是使用网络的前提。拥有言论自由，并不等于就可以胡言乱语、大放厥词，甚至公然去危害国家安全。此外，不同于普通网民，网络名人、“网络大V”更需要懂得如何正确运用自身影响力，对于某些戛然浮现在群众眼前的舆论意见、新闻事件等等，不能一昧地通过自己的转发评论来扩大事情的影响力，而应该积极传播正能量。遵守上网公约、理智对待网上舆论，是维护互联网健康发展的前提要素。其次，网络监管要有法可依、执法必严。网络决不是监管的真空地带，相关部门要加强对于网上评论的监管与监察。网络立法涉及我国当前经济社会的方方面面，需要在审慎的基础上加快推进，想要客观、公正、有效地甄别和打击网络违法舆论，必须从法律层次上明确界定不良言论的裁量标准。

　　臆测与遐想仅仅只是个人主观的判断，治理网上舆论除了要从网民与监管着手，更为重要的是相关平台要明白在流量当道的时代法律并没有淡出，谋取利益也要在法律的框架之内行动。

　　治理网上舆论在当前看来绝非易事，但也并非难以成功，多方协同，齐心协力，定能够抓住一切的落“网”之“舆”。(汝阳县公安局 刘晓丹)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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