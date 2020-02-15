保护“母亲河”，从文明创建开始

又到了开学季，大中小学生朝气蓬勃、带着有力步伐迈入新学期，他们将开始“吾将上下而求索”开启新的求知问学路，在朗朗的读书中，他们在用知识填满希望，用文化铸就前程。因为在新时代的感召下，文化已不仅仅局限为课本知识，而是一种文明、一种精神，更是一种传承。

又到了开学季，大中小学生朝气蓬勃、带着有力步伐迈入新学期，他们将开始“吾将上下而求索”开启新的求知问学路，在朗朗的读书中，他们在用知识填满希望，用文化铸就前程。因为在新时代的感召下，文化已不仅仅局限为课本知识，而是一种文明、一种精神，更是一种传承。

说起“文化”，我们洛阳人最自豪、傲娇的当属河洛文化。“河洛”仅听名字一定是与一条河结缘的有关文化故事了。

洛阳地属中原，四面环山，城外潺潺流水的母亲河——“黄河”等特殊的地理位置，让这座城有了无数历史、无数回忆。从“十三朝古都”到古丝绸之路起点再到二里头夏都遗址博物馆等等这些文化故事里都娓娓道来着洛阳与河流之间千丝万缕的情结。

如何保护和发扬河洛文化呢？这个问题其实国家总书记在今年视察黄河时就已经给了答案。那就是保护“母亲河”，打造新的文化体系，构建洛阳特色的河洛文化，让河洛文化接地气的走向田间地头、走进千家万户，让保护“母亲河”的意识老幼皆知，让洛阳文明之花随处绽放。

践行保护“母亲河”行动，我们要在文化宣传的基础上，从创建城市环境着手，从思想认识上入手，俗话说“乱骨疗伤”，一时的痛是为了一世的安宁。目前我市在文明创建过程中，比较辛苦，但是为了我们的城市更有文化品位，为了让“河洛文化”打开世界的大门，获取更多的外界赞许，今天的辛苦必然会换取城市建设美丽靓影，今天的付出更是为了讲好“黄河故事”而添彩助力。

提升城市文化品位，从文明创建开始。你若盛开，蝴蝶自来！洛阳，加油！（杨海杰）②