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决战脱贫攻坚，必须继续前行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-09-30 16:39

　　今年是脱贫攻坚决战决胜之年，我市把全面建成小康社会脱贫攻坚作为工作的重中之重，市领导高度重视，组织领导，并带头走访看望，贫困户，慰问生活情况，提供政策帮助，帮扶责任人更是经常到贫困户家中，促膝长谈，把他们当做亲人，全市一盘棋，从领导到基层上下齐心，为我市脱贫工作做贡献。

　　现在我市已基本完成贫困县摘帽，贫困人口脱贫的任务目标，但对扶贫工作，我们还不能松懈，还需继续前行，前方的道路任重道远。不仅要“扶上马”，还要“送一程”。

　　摘帽不摘责任，党政正职要保持稳定。脱贫摘帽只是完成了阶段性任务，考虑到扶贫工作的延续性，党政正职领导还是脱贫责任的第一责任人，同时也更熟悉脱贫攻坚工作的现状、熟悉在脱贫攻脱贫期、巩固期、反贫期最容易出现的问题，在本质上找原因，真正做到脱贫攻坚，摘帽不摘责任，扎实巩固脱贫攻坚成果，实现已脱贫人口稳定脱贫。

　　摘帽不摘帮扶，扶贫工作队不能撤。贫困村脱贫摘帽了，并不是意味着脱贫工作的结束，而是脱贫工作的开始。贫困干部对贫困户的帮扶要继续落实，脱贫工作队的稳定，有利于全市整体的发展，只有对脱贫帮扶工作的准确了解，了解贫困户致贫原因，家里的现状和人口、收入情况，才能更好的做好帮扶工作，保证脱贫工作不断片断线。

　　摘帽不摘政策，脱贫攻坚主要政策要继续执行。扶贫既要扶智，又要扶志，帮扶干部务必要了解贫困户家庭人口组成，年龄分配比例以及导致贫困的原因。作为帮扶干部，最主要的是针对贫困的原因想出解决的办法，从根本上处理好、解决好这些问题，真真正正的从源头上解决问题，帮助贫困户自力更生，艰苦创业，摆脱贫困的现状，稳定增收，带动家里乃至全村、全镇走向富裕。

　　摘帽不摘监管，要把防止返贫放在重要位置。贫困县帽子摘了，但巩固脱贫成果的事儿还没完。一些地方脱贫基础比较薄弱，特别是部分已脱贫群众缺乏稳定增收渠道，相关产业发展不快、带动能力不强，亟须建立脱贫长效机制，否则一旦遇到特殊情况，一些已脱贫的群众还会陷入返贫窘境。

　　打赢脱贫攻坚战，是全面建成小康社会的底线任务。我市在全面建成小康社会、脱贫攻坚过程中，需要认真总结脱贫攻坚的宝贵经验，继续带领干部群众快马加鞭、乘胜追击，再打一场高质量的乡村振兴战，以昂扬的精神状态走好农村发展的新长征路。（参驾店小学 陈钰童）②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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