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扫黑除恶 利国利民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-09-30 16:39

　　由于国家长时间没有有效的治理，致使黑恶势力的存在，让不少群众遭受欺压而不敢言，受到伤害而无能为力，让不少领导干部惧怕黑恶势力而腐化堕落，管理部门想惩治却怕惩治，最后给黑恶势力滋生壮大的机会。为了创造和谐的社会发展环境，保护人民的生命和财产安全，党中央下令扫黑除恶，这是一件利国利民的大事，深得民心。扫黑除恶，任重而道远，不是一朝一夕就能完成的，这需要全国人民的长期坚持不懈的斗争。举报黑恶，人人有责。积极行动起来，打一场扫黑除恶人民战争。大力宣传，及时举报，国家撑腰，铲除黑恶势力。

　　学校也不全是净土，网上报到的多个校园欺凌的惨案让我们触目惊心，也让校园安全遭到侵害。要大力进行宣传，让全体师生了解扫黑除恶，经常举行全校活动，各班举办主题班会，积极揭发校园里存在危害学生的生命和安全的行为，并尽快得到消除。让校园里，欺凌无处藏身。让充满了欢声和笑语的校园中，不能发生暴力。学校应当是刻苦学习、报效祖国的地方，而不是学生们成群结队打架、斗殴的地方。唯有坚决抵制校园欺凌，杜绝校园暴力，才能还校园真正的美好与安静，才能给无数学生一个安心学习、健康成长的天地。

　　上网时，我们要文明上网，不在贴吧、微信、QQ等社交平台上辱骂他人，传播谣言；学校里与同学团结友爱，不组建违法乱纪小团伙，也不参与。生活中讲文明懂礼貌，不和他人引发争端，尊重每个人，包容每个人。在社会上，要做一个合法的公民，小心交友，不与游手好闲之人交往，远离黑恶势力和不良行为。

　　让大家积极行动起来，我坚信，只要大家齐心协力，携起手来，把黑恶势力消灭在萌芽状态，让人民安居乐业，让校园安宁祥和。（偃师 五高 马现规）②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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