“融”出新天地 “合”出别样红

融出发展新天地，胸怀大局天地宽。“建好北组团，助力副中心”发展战略，是时代进步的要求，也是历史发展的趋势。作为距离市区最近的县区之一，作为洛阳重要的北组团之一，孟津比以往任何时候都需要发挥区位优势，乘上洛阳副中心城市建设这趟列车提速发展、阔步前行，为副中心城市建设贡献孟津力量。

融出发展新天地，胸怀大局天地宽。“建好北组团，助力副中心”发展战略，是时代进步的要求，也是历史发展的趋势。作为距离市区最近的县区之一，作为洛阳重要的北组团之一，孟津比以往任何时候都需要发挥区位优势，乘上洛阳副中心城市建设这趟列车提速发展、阔步前行，为副中心城市建设贡献孟津力量。

孟津，北依黄河，南融洛阳，具有4000年文明史，素有“河图之源、六朝帝京、邙山福地、黄河明珠”之美誉，是龙马负图之处、伏羲画卦之所。随着社会的发展，孟津更是百舸争流、千帆竞发，在追梦路上努力奔跑、砥砺奋进，展现了历史悠久、文化厚重、交通便捷、风光秀美、产业雄厚的孟津形象。

在这场声势浩荡的融合发展浪潮中，孟津人正在时刻准备着、不懈奋斗着。

习近平总书记说:“我们永远不能忘记自己是从哪里来的，永远都要从革命的历史中汲取智慧和力量!”“共和国是红色的，不能淡化这个颜色....”习近平总书记强调，要做好红色基因的传承和传播，把红色基因融入血脉，让红色基因代代相传。我们要做传承红色基因的坚定践行者，在追红色记忆、走红色足迹、悟红色精神中，“让红色基因代代相传”。

近日，《孟津红色记忆》这本有声码书温暖着孟津48万人民的心灵。这本书可以看，也可以听，是孟津灵魂之根、精神之魂、红色之旅，25个感人至深、可歌可泣的英雄故事，让人对厚重孟津、文化孟津和红色孟津有了更深刻、更全面、更深入的了解。

七月像是一条路，烙记着伟大祖国走过的每一个脚印；七月更像是一首诗，吟唱出中国共产党璀璨的诗篇。在中国共产党成立99周年之际，这本书的欣然问世，具有特殊的纪念意义，为我们践行习近平总书记“要做好红色基因的传承和传播，把红色基因融入血脉，让红色基因代代相传”的重要思想提供了强有力的保证，更把孟津红色文化的研究、传承引向深入，为孟津的融合发展插上了丰满的双翼。这本书为孟津48万人民提供了一次“缅怀革命先烈、重走红色之旅、重温红色经典”的心灵历程，古津儿女将勇做传承红色基因的坚定践行者，在追红色记忆、走红色足迹、悟红色精神中，让红色基因代代相传。

孟津的历史也充满了红色记忆。孟津的根在哪里，孟津的魂在哪里？看完这本书、听完书中的故事，每一个人心中一定会深有体会、有所感悟。在孟津这片红色的热土上，英雄灿若繁星，可歌可泣的英雄故事更是层出不穷，正是他们的浩然正气，为孟津的过去和现在奠定了精神之魂、信仰之基，成为孟津文化、孟津精神不可或缺的部分。

时光飞逝，虽然这些革命英雄已离我们远去，可他们鲜活的面容、伟大的精神却永远活在我们的心中。这本书应该成为每一个孟津人的精神食粮，像呼吸一样去阅读、去学习，用红色基因点亮孟津人民的信仰之灯，增强身为孟津人的自豪感和使命感，让孟津红色记忆永不褪色，并在新时代下焕发新的光彩，在“副中心城市发展战略”中，塑造孟津精神，展现孟津担当，再创孟津辉煌！（孟津县教育体育局 寒星）②