洛阳瀍河区今天集中签约7个项目 计划总投资342亿元

今天上午，瀍河区招商引资项目集中签约仪式在大北门儿童歌舞剧院举行，集中签约了7个项目，计划总投资342亿元。
今天上午，瀍河区招商引资项目集中签约仪式在大北门儿童歌舞剧院举行，集中签约了7个项目，计划总投资342亿元。
7个项目分别为：58瀍河新旧动能转换基地项目、上海电气康达集团体检中心项目、城市基础设施提升项目、北斗智慧城项目、瀍河区政银合作项目、西南交大广州研究院KY—18型铁路安全防护装备科技创新实验基地项目、瀍河河上源文化广场项目。
近年，瀍河区秉承“亲商、重商”发展理念，着力招大引新，为广大企业提供优质高效服务，营造安心、顺心的营商环境，吸引了一大批企业落户瀍河，为瀍河区高质量发展注入新活力。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 王少峰）
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