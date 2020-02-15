重磅！“双节”假期洛阳道路、景区、高速安全畅行指南

“国庆、中秋”即将到来，根据今年高速免征政策和央视秋晚带来的广告效应，结合往年国庆假期城市区道路交通态势，为切实加强节日期间我市道路交通保通工作，洛阳交警积极调研、认真分析，现将“国庆节”期间城市区交通流预判情况及应对措施分析如下。

“国庆、中秋”即将到来，根据今年高速免征政策和央视秋晚带来的广告效应，结合往年国庆假期城市区道路交通态势，为切实加强节日期间我市道路交通保通工作，洛阳交警积极调研、认真分析，现将“国庆节”期间城市区交通流预判情况及应对措施分析如下：

城市区主要道路

在十一前，地铁1/2号线的大部分施工站口将实现还路于民，对国庆、中秋假期期间城市区的通行压力将会有一定的缓解，但也不可否认的是随着快速路的建成投用方便群众出行的同时，在快速路匝道出口与地面道路交汇处所形成的拥堵课题不容小觑，再结合全市的商圈分布和现阶段主要道路重大工程项目的围挡施工，可预判以下城市区主要道路的交通拥堵风险较大。

(一)九都路(王城大道至珠江路)

因沿线的上阳路口和黄河路口南北方向封闭，九都路向西车流量剧增，将会出现大量车辆排队现象，特别是九都路珠江路口的由东向南左转弯车辆，九都珠江路口的分流能力不足，该路段通行压力巨大。

(二)南昌路(丽春路至九都路)

该区域属于涧西的繁华商圈，南昌路高架通车后，由南向北的车流量剧增，九都南昌路口的分流能力远远满足不了剧增的车流量，加之由南向南的定向掉头车辆会受到由北向南直行车辆的影响，进而影响由南向北通行。虽然九都路丽春路口设置了20秒的东西行人、非机动车过街时间，对该路段的通行压力有所缓解，但九都南昌路口仍面临巨大的通行压力。

(三)王城大道(连霍高速洛阳站至机场路立交)

按照施工计划，十一前，王城大道(连霍高速洛阳站至机场路立交)的大部分路面将恢复通行，但由于东风桥工程施工复杂原因，东风桥尚不能恢复双向通行，届时该处将实行单幅双向通行，假期期间经该路段来往连霍高速和孟津的车辆将大幅增加，东风桥处会形成卡脖子的瓶颈路段，该路段的通行压力将会剧增，且易发生刮擦事故，造成交通拥堵。

重点景区周边

由于二广高速白马寺站拆除、中州东路延长线及白马寺释源大道停车场的建成投用，往年常规热点景区白马寺的通行压力将有所缓解。但是随着今年央视秋晚在我市应天门录制，中央电视台对洛阳的大幅宣传后，我市旅游景点的知名度在全国大幅提高。预判以下重点景区交通压力较大，拥堵风险较高。

(一)龙门石窟、倒盏村

根据往年惯例，龙门石窟在十一期间属于全国热门景区，人流车流剧增，受二广高速白马寺站和关林站封闭施工的影响，二广高速龙门站的下站车辆将会比往年增加，加之部分车辆将在下站口左转前往倒盏村，将会产生交通流的长时间交叉，进而影响二广高速龙门站下站的通行，建议前往倒盏村的车辆在二广高速伊滨站提前下站，沿伊滨路前往倒盏村，缓解龙门站的通行压力。

(二)隋唐洛阳城国家遗址公园

随着今年央视秋晚带来的广告效应，该景区周边的交通量将剧增，虽然受益于央视秋晚的录制，周边的停车资源丰富，基本可满足广大游客的停车需求，但通行压力仍然较大。

(三)十字街夜市、洛邑古城

随着古都夜八点活动的持续开展和央视秋晚带来的广告效应，十字街夜市和洛邑古城的夜间消费将会形成新的高潮，受限于周边停车资源的匮乏，晚高峰期间，该区域周边的通行压力将会剧增。

(四)王城公园

受中州路下穿王城大道工程和唐宫西路提升改造施工影响，加之中州王城路口正处于王城大道快速路下口匝道处，王城公园周边交通状况复杂。由于动物园在王城公园内，假期期间前往王城公园的车辆仍会大增，且周边无大型停车场，该路段的停车需求巨大，届时通行压力将会剧增。

高速公路重点站口

由于国庆期间高速免征和高速公路部分路段的施工，今年高速公路的连霍、二广通行压力较大，特别是以下站口可能发生交通拥堵的风险较高。

(一)二广高速瀍河站

由于二广高速白马寺站的拆除和洛常路唐寺门立交围挡施工建设，原经白马寺站上下站通行的车辆全部都将经由瀍河站通行，瀍河站的交通压力势必剧增，拥堵风险较高。

关林站的封闭施工，因二广高速关林站的封闭，

(二)连霍高速洛阳站

8月初，随着王城大道北延工程的建设，连霍高速洛阳站通行流量大幅下降，但是由于建设部门关于十一前王城大道北延主线通车的对外宣布，假期期间，大量的外地车辆很有可能通过连霍高速洛阳站进入市区，但洛阳站南侧的东风桥是利用保通路实行双向两车道通行，此处在大流量通行的情况下，很有可能出现通行瓶颈问题，进而影响连霍高速洛阳站的通行能力。

(三)二广高速龙门站

龙门景区历年来就是全国的热点网红景区，交通流量巨大，由于龙门站站内、外的广场容量有限，加之部分前往倒盏村的车辆在下站口处左转通行，易形成交通拥堵。