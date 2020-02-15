李亚主持召开市委常委会会议部署国庆、中秋假期重点工作时强调：扎实做好各项重点工作 确保欢乐祥和安全稳定

9月29日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，听取国庆节、中秋节期间值班工作安排，部署节日期间重点工作，强调全市各级各部门要按照“过节不忘发展、过节不忘安全、过节不忘民生、过节不忘环保、过节不忘廉洁、过节不忘防控”要求，扎实做好节日期间各项重点工作，确保节日欢乐祥和、社会安全稳定。

9月29日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，听取国庆节、中秋节期间值班工作安排，部署节日期间重点工作，强调全市各级各部门要按照“过节不忘发展、过节不忘安全、过节不忘民生、过节不忘环保、过节不忘廉洁、过节不忘防控”要求，扎实做好节日期间各项重点工作，确保节日欢乐祥和、社会安全稳定。

会议指出，要持续抓实抓细常态化疫情防控。要进一步深入学习贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神，弘扬伟大抗疫精神，严格落实秋冬季疫情防控工作方案，切实抓好节日期间各项疫情防控工作。要加大疫情防控宣传力度，不断增强疫情防控意识，强化风险监测预警和排查处置，充分发挥大数据平台作用和“洛康码”一体化功能，坚决防止聚集性疫情发生。

会议强调，要毫不放松推动经济社会发展。第四季度是完成全年目标任务的冲刺阶段。各级各部门要聚焦重点、对表调标、破解瓶颈，做实做细“六稳”“六保”“五提”工作，奋力把失去的时间抢回来，把疫情造成的损失补回来。着力保企业运行，加强煤电油气运等生产要素调度，深入开展“四企”行动，尽心尽力为企业排忧解难，保障企业正常生产经营活动。着力做好“十一”假期消费，策划实施好“古都夜八点”“古都新生活”等促消费活动，作好特色文章，进一步增强洛阳文旅品牌影响力。着力优环境氛围，持续开展文明城市创建提升工作，切实抓好市容市貌、停车秩序等精细化管理，确保餐饮住宿价格保持稳定，动态做好交通秩序保障。着力抓项目建设，始终紧盯项目建设这个“牛鼻子”，确保竣工项目完善投用，重点工程节日期间正常施工。

会议指出，要全力确保社会安全稳定。按照“党政同责、一岗双责”要求，严格落实安全生产责任制，重点加强对矿山、危险化学品、建筑施工、交通运输、旅游设施、消防等重点行业领域安全隐患排查和整治力度。加强节日期间监管调度，抓好运输、景区和旅游设施、在建工程、食品药品等重点环节领域监管，加强人员密集场所巡逻防控，确保社会面大局稳定。

会议强调，要严明纪律要求确保廉洁过节。各级党员干部要以身作则、率先垂范，充分发挥好“头雁效应”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决杜绝“节日腐败”，有效制止餐饮浪费现象，确保我市“十个严禁”等纪律要求落到实处。市纪委监委要严肃执纪问责，确保廉洁过节、节俭过节。

会议指出，要加强值班通联工作。严格执行24小时专人值班和领导干部带班制度及外出报备制度，确保各项工作正常有序运转。要加强监督检查，对各地各部门值班情况进行抽查检查，对擅离职守、违反值班纪律的要严肃问责。(洛报融媒记者 李江涛 李东慧)