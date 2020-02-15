洛阳市城管局举行迎国庆升旗仪式暨局史馆开馆活动

金秋送爽，丹桂飘香，我们即将迎来新中国71岁华诞。今日，洛阳市城市管理局举行庄严的升国旗仪式暨局史馆开馆活动，庆祝新中国71岁华诞。该局机关、支队全体人员，局属单位中层以上人员共300余人参加此次活动。

金秋送爽，丹桂飘香，我们即将迎来新中国七十一华诞。今日，洛阳市城市管理局举行庄严的升国旗仪式暨局史馆开馆活动，庆祝新中国成立七十一周年。该局机关、支队全体人员，局属单位中层以上人员共300余人参加此次活动。

当日7时整，升旗仪式正式开始。护旗手迈着铿镪有力的步伐走向升旗台，伴随着雄壮嘹亮的《义勇军进行曲》，鲜艳的五星红旗冉冉升起，迎风飘扬。在场全体人员神情庄重，齐声唱国歌，满怀崇敬之情向国旗行注目礼，爱国情感在每一名同志的胸中熊熊燃起，大家在心中默默为祖国母亲送上祝福，共同祝愿我们伟大的祖国繁荣昌盛。

9月30日是烈士纪念日，随后全体人员肃立，向为争取民族独立、国家繁荣富强、人民自由幸福而英勇牺牲的烈士们默哀1分钟。该局工作人员献上诗朗诵《祖国啊，我为您自豪》及小合唱《今天是您的生日》。

在升旗仪式上，洛阳市城市管理局局党组书记、局长易勋表示，今天集会有三个主题，一是缅怀先烈；二是祝福祖国；三是回顾历史。今天是烈士纪念日，通过追思默哀，向抛头颅、洒热血的革命先辈表达由衷的敬意。明天就是新中国成立七十一周年，祖国从来没有像现在这样强大，中华民族的复兴梦想从来没有像今天这样接近。今天我们通过集会、歌声、诗词祝福伟大祖国，祝伟大祖国繁荣昌盛。

最后，易勋说：一是放假不忘生产，保证各项重点工程按时间节点完成；二是放假不忘安全，按照“三管三必须”的要求，守住安全底线；三是放假不忘值班，按照值班规定，全体值班人员在岗在位履职尽责；四是放假不忘廉洁，按照市纪委的“十条禁令”和“廉洁自律七项要求”过一个廉洁祥和的双节。

据介绍，经历时近10个月的筹备，洛阳市城市管理局局史馆于当日开馆，局史馆是城市管理工作的专题展示馆，从历史角度再现了该局加强民生保障、市容市貌、园林绿化，综合执法工作的城市管理发展历程，集中体现了不同历史时期城管人恪尽职守的精神风貌。仪式结束后，该局组织与会人员参观了市城管局新建成的局史馆。

洛阳市城管管理局工作人员纷纷表示，要在局党组的坚强领导下，以此次活动为契机，满怀激情投入到城市管理工作中，为洛阳副中心城市建设作出新的更大的贡献。(黄干军 胡惠娟)④