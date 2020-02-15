河南5地市特警集结洛阳开展应急处突演练

9月29日、30日，河南公安特巡警西部协作区突发案事件应急处置演练在洛阳市周山森林公园进行，洛阳、平顶山、三门峡、南阳、济源的特警精锐力量集结洛阳，以实战标准检验工作水平，进一步提升河南公安特巡警西部协作区应急处突能力。

9月29日、30日，河南公安特巡警西部协作区突发案事件应急处置演练在洛阳市周山森林公园进行，洛阳、平顶山、三门峡、南阳、济源的特警精锐力量集结洛阳，以实战标准检验工作水平，进一步提升河南公安特巡警西部协作区应急处突能力。

此次演练共集结协作区警力300人，车辆46台。洛阳市公安局牵头组建现场指挥部，搭建应急通信网络，为参演特巡警队员提供食宿等保障。30日上午，协作区警力以围捕流窜至山区的暴恐团伙为科目进行了实战演练。

演练中，随着指挥部一声令下，参加演练的五地特警根据分工，协作配合，立即开始搜捕任务，先后抓捕4名嫌疑人，并将其余4名暴恐分子包围在一栋在建二层楼房。各地警力合围后，组织进行突击攻坚，成功将暴恐分子抓获。

此次演练坚持实战导向、突出“联勤、联指、联保”、确保“实景、实战、实效”，集中演练了远程拉动集结、应急通讯及后勤保障、山地搜索、突击攻坚等科目，重点检验了西部协作区远程跨区域拉动能力、协同作战能力、突击攻坚能力，以及河南省公安厅及省辖市公安机关的指挥调度、应急通信和应急保障能力。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 席林燕南 陆明放 文/图/视频)