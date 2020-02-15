洛阳翠云峰立交与望朝岭立交今日“牵手”成功

今日，洛阳翠云峰立交、望朝岭立交机场路主线通车，两座立交正式“牵手”！

翠云峰立交连接机场路主线通车时的情景 记者 梅占国 摄

今日，洛阳翠云峰立交、望朝岭立交机场路主线通车，两座立交正式“牵手”！

本次通车的机场路主线是连通望朝岭立交和翠云峰立交的一条东西向快速路，实现了两座立交的“牵手”，使洛吉快速通道与王城大道快速路更快捷实现互联互通，也实现了道北区域东部与西部板块的快速连接，有助于带动周边现代物流发展，便捷老城、瀍河等地群众前往洛阳机场等地。

至此，翠云峰立交三条主线全部通车，对于加速洛北板块城市骨干路网框架的形成具有重要意义。

翠云峰立交效果图

本次通车的还有翠云峰立交的3条匝道，西向北的匝道由机场路向孟津方向，西南向北的匝道由邙岭大道向孟津方向，北向东的匝道由洛吉快速路前往洛常路方向。三条匝道的通车实现了机场路、邙岭大道与洛吉快速路的高效互通，也标志着翠云峰立交向整体完工迈进了一大步。

翠云峰立交是连接机场路、邙岭大道与洛吉快速通道三条道路的枢纽互通立交工程，也是连通中心城区与孟津县、吉利区的重要联络通道。该立交北起洛吉快速通道、南与现状定鼎路衔接，西起望朝岭立交、东至邙岭大道，西南与邙岭大道衔接，是河南省首条五路交汇的互通立交。望朝岭立交位于机场路和王城大道快速路交会处，是实现机场与翠云峰立交连接的重要控制性工程。该立交北起连霍高速引线，南与王城大道快速路衔接，西至洛阳机场，向东通达翠云峰立交。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王宇峰)