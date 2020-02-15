“跟着书籍游阳城”感受康养胜地不凡魅力

由中共阳城县委、阳城县人民政府主办的为期两天的“跟着书籍游阳城”大型云端融媒直播活动，9月29日在山西晋城阳城析城山景区圆满收官。该活动通过人说山西好风光融媒、山西卫视融媒、黄河plus、洛阳网、阳城融媒进行直播，共吸引到数百万网友围观，或将于国庆小长假期间引发一场“阳城热”。

由中共阳城县委、阳城县人民政府主办的为期两天的“跟着书籍游阳城”大型云端融媒直播活动，9月29日在山西晋城阳城析城山景区圆满收官。该活动通过人说山西好风光融媒、山西卫视融媒、黄河plus、洛阳网、阳城融媒进行直播，共吸引到数百万网友围观，或将于国庆小长假期间引发一场“阳城热”。

通过直播镜头，广大网友跟随著名历史学家、央视《百家讲坛》主讲人纪连海、晋城市文联副主席谢红俭以及山西广播电视台主持人常江、郝舟、马骏一起以书籍为媒，畅游阳城的特色古堡皇城相府、砥洎城、郭峪古城以及风景宜人的析城山。

今年9月， 2020中国·山西(晋城)首届康养产业发展大会在晋城召开，山西省委书记楼阳生在大会上提出着力打造富有山西特色的康养事业、康养产业，以康养助推高质量转型发展、人民高品质生活。此次，“跟着书籍游阳城”活动的成功举办可以说是为山西晋城发展特色康养产业树立了好榜样。

解锁云端“沉浸式”出游探索华夏五千年文明

有人说，五千年文明看山西，山西是一座可以触摸的博物馆。据资料显示，截至2019年，全国保存完好的宋、金以前的地面古建筑物70%以上在山西省全省境内，具有珍贵价值的国家级重点保护文物就有513处。山西历史文化的完整性、先进性和艺术性，对中华民族的形成发挥了重要作用，对华夏五千年文明产生了巨大影响，也使山西成为地方文化特色最浓厚的地区之一。山西省委书记楼阳生就曾总结道：“游山西就是读历史”。

为了推广山西独特的历史文化资源，传承中华优秀传统文化和大力发展康养产业，中共阳城县委、阳城县人民政府倾力打造了“跟着书籍游阳城”大型网络直播活动，通过年轻人喜闻乐见的直播形式，以书为媒为广大网友奉上一桌前所未有的文旅盛宴。两天两场直播活动的主会场分别设立在极具阳城特色的皇城相府及析城山，第一场活动以《康熙字典》为引，带领观众近距离感受阳城古堡群文化及陈氏家族心怀天下的精神传承；第二场活动以《中华文明圣地昆仑丘》为引，带领观众畅游伏羲圣地，解读历史古迹背后的文化内涵，最终促成“读万卷书”与“行万里路”交融互通。

此次直播活动，打破了以往室内直播的传统直播模式，创新将直播间搬到了室外，设置在了景区之中。文化学者纪连海、对晋城历史文化民俗颇有造诣谢红俭坐镇直播主会场，直播过程中，他们与分会场外景主持人实时互动，带领网友逛阳城的同时引经据典探寻其背后深刻的文化内涵。此外，网友还可以欣赏到打铁花、迎圣驾等地域风俗和民俗表演以及“云试吃”特色八八宴席。通过节目组的精心安排，网友们隔着屏幕也能体验到“吃住行游购娱一条龙服务”，真正做到“边读、边游、边感受”，更加全面细致的品读阳城。

感悟深厚文化底蕴 实践新时代愚公精神

古堡建筑群和析城山可以说是阳城旅游的精华所在。本次直播活动的首站就来到了著名景点——皇城相府，它是《康熙字典》总编纂陈廷敬所在的陈氏家族的宅邸。皇城相府最值得游览的的景点之一—河山楼，它也是皇城相府内最高的建筑物。据悉，河山楼自建成以来已历经了近四百年的风雨侵蚀，且历史上多次遭遇袭扰，如今它雄姿依旧。通过航拍的镜头，广大网友可以将雄伟的河山楼及周围建筑群尽收眼底，可以说比亲临现场看到得更全面。专家介绍，坚不可摧的河山楼是中华民族智慧的结晶，从楼内部的整体形状看，河山楼像一个不规则的倒扣“八”字型。在外墙垂直不变的情况下，内墙的倒八字型，不仅节约了砖木，扩大了使用面积，而且增强了建筑物的抗震力和稳固性，这种工艺在建筑学上被称为“内收方”。这种建筑手法不仅在当时堪称一绝，现在看来也是一项伟大工程。

“跟着书籍游阳城”直播活动的第二站是析城山。析城山被赞为康养胜地，不仅是因为这里风景秀美环境宜人，还因为是中华农耕文化的发源地之一，蕴藏着太多中华文明起源密码。关于析城山有很多美丽的传说，有说这就是古籍中提到的昆仑丘，也有说这里是王母娘娘曾经居住过的地方。位于山上的古天文观测台更是大有来头，据《中华文明圣地昆仑丘》描述：8000年前伏羲时代，诞生了天地双龙八卦符，伏羲氏并以此“观象测天，授时推历，告民农时”，垒造出“晨考日出的六峜”和“昼考日景的晷仪”，创立了“二至、二分、四立”八节气(即立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至)，启蒙了中国最早的农耕文明。可以说，“跟着书籍游阳城”不仅仅是一场“云旅游“活动，更是一场发现之旅，广大观众跟随嘉宾纪连海、谢红俭一起通过《山海经》《尚书·禹贡》《中华文明圣地昆仑丘》等古籍找寻历史的蛛丝马迹，在游览中探索中华农耕文化的起源，体会祖辈的勤劳和智慧。从这个角度来说，游山西阳城就是在读一部劳动人民创造史，真正打响了“书香阳城”这张名片。

值得一提的是，这种创造精神也正在延续。正在建设中的“太行一号”公路对加快地区社会经济转型发展、服务山西全域旅游发展具有重要的战略意义。三大一号公路全线建成后，将连接长城、黄河、太行三大旅游板块、4大旅游景区、5条高速公路和5条普通国省道，进一步完善和提升山西省路网体系、旅游文化品位，不过这条路地质条件复杂、施工难度大，新时代的建设者们正在用山西路桥实践生动诠释了新时代的“愚公精神”。

品读阳城经验 打造文旅+康养新业态

近年来，各地都在强调文化旅游和发展康养旅游。“跟着书籍游阳城”活动无疑是做出了有益的尝试。通常人们游玩景点都是先看风景后看典故，该节目创新以典故串起景点，首先以历史人物和典故引发观众兴趣，再通过游览强化观众对于这部分历史的理解。如介绍皇城相府时，主持人便以《康熙字典》为引子，引出陈家“德积一门九进士，恩荣三世六翰林”的显赫背景。跟随直播的镜头，观众一边游览，一边听纪连海现场开讲——有句老话叫作富不过三代，那陈氏家族延续富贵的秘诀是什么呢？他说：“陈家延续富贵的原因正是源于陈家的三种家风：第一种，就是耕读并举；第二种，就是清正廉洁；第三种，就是积德行善。”由此可见，陈家的崛起绝非偶然，一切全要归功于陈家的优秀家风。

陈氏家族的家风也让主会场的主持人和专家们有感而发，提出现在的孩子虽然不用耕读并举，但是也不能光读书，也可以去做一些家务劳动，而且家务劳动也是促进孩子综合能力发展的一种重要方式。这正契合了康养中很重要的一个内容——养成，健康教育不仅关乎青少年当下的身心健康，更会长久影响其一生，事关国家和民族未来。

不仅如此，节目中在介绍析城山这个康养胜地时，还讲述了前人游览析城山的故事，让网友们在欣赏美景的同时感受析城山所传达出的一种境界——“奇不仅在山水”，更在能感悟宜留余地以自处，且留余地以处人、处事业，处天地万物的道理，这其实也契合了康养中另外一个重要的内容——养性。养性不仅能够促进人的身心健康，更能开阔心胸、丰富人生，提高修养、陶冶情操。

既介绍了阳城美景，又引发了观众思考，更重要的是弘扬了中华传统文化。这样实实在在的文化之旅，就连纪连海都赞不绝口，表示“不到山西不懂中国，到过阳城才知华夏”，不断感叹阳城是个好地方。不仅如此，这次的阳城之旅还得到了广大网友的点赞支持，网友“燕子衔泥”就在直播间中留言道“这个活动真的是太有意义了，我不仅学到了满满的知识，还了解到了阳城传统历史文化的精髓，真的是大开眼界”。网友“小鱼儿”则表示：“正发愁国庆去哪儿呢，阳城值得看看。”还有人更是直接夸赞，“不看节目都不知道我大山西这么美，这么有文化底蕴，国庆必须走一个。”

由此可见，“跟着书籍游阳城”更是打造出了旅游新业态，让文旅和康养不仅仅停留在概念上，而是真正将其落到实处。通过节目不难发现，只要看完两期节目就能get到一条“逛相府、游砥洎、住郭峪、悟析城”旅游线路，一站式服务解决“吃住行游购娱”，节目在国庆小长假前播出更有其实际指导意义。

康养，是一种生活态度，是一种生活方式，是一种生活品质，是一种生活追求，更是一种社会进步。山西拥有得天独厚的文化底蕴和自然环境，发展康养事业有着极大优势，正等待着被合理开发和利用。期待有识之士，和我们一起将山西打造成人们向往的康养胜地。