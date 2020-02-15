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随手拍 门票来！全城有奖征集活动喊你来晒洛阳景点美照
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-30 09:12

　　壮美的龙门石窟、恢弘的应天门、盛唐之风浓郁的九洲池、充满烟火气息的洛邑古城……你是否曾用镜头留下游玩的美好记忆，记录过这些洛阳景点的“倩影”？

　　这个“十一”假期，由洛阳市享游洛阳官方主办的“晒洛阳景点照，赢国庆中秋8天出游门票大奖”有奖征集活动将承包你的“十一”出游门票，带你拥抱即将到来的假期，玩的尽兴，更玩的实惠！

　　活动参与方式：

　　1、选取一张投稿人本人用手机或相机拍摄的洛阳景点摄影作品进行投稿。参与征集的摄影作品须为原创作品，请勿电脑合成、过度修图。图片须为JPG格式，不小于2MB。

　　2、微信搜索“享游洛阳”或“享游洛阳官方”公众号，关注后进入对话主界面。

　　3、在主界面对话框中将摄影作品以原图发送，同时附上投稿人的姓名+电话+拍摄时间+拍摄地点等信息，每张摄影作品可配以简单的描述性文字。

　　4、发送完成后，“享游洛阳”或“享游洛阳官方”微信后台回复“图片已收到，享游洛阳感谢有您相伴！结果会在X月X日本公众号公布，优秀作品奖同期在头条推文展示！敬请期待！”的字样，证明投稿成功。

　　5、投稿截止后，工作人员将进行筛选和评审，定期将优秀作品在“享游洛阳”或“享游洛阳官方”公众号推送，图片投稿人将获得景点门票等精美奖品。

　　投稿时间：9月28日-10月6日

　　评审时间：9月28日-10月6日

　　展示时间：10月2日、10月4日、10月6日

　　活动说明：

　　1、摄影作品必须是投稿人本人原创作品，不得抄袭、盗用他人作品，一经发现，取消评优资格，参赛作品如有侵权，一切法律后果由参赛者本人承担。

　　2、所有入选图片作者享有署名权，主办单位有权保留作品在相关环保公益活动中使用(包括在媒体及宣传资料上使用，如网站、微信、微博、报纸等)，不另付稿费。

　　3、本次活动一切解释权归享游洛阳官方所有。

　　不要错过身边的美景，赶紧拿起手机或相机拍下你心目中最美的洛阳景点照片，赢取门票大奖和精美礼品吧！(见习记者 孙棹帆)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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