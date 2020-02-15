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10月1日到4日来洛阳会展中心逛车展吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-30 08:54

　　明日将迎来国庆中秋假期，2020中国豫西(洛阳)第十七届金秋汽车博览会将在洛阳会展中心开幕。想买车、看车的市民，不妨趁着假期逛一逛车展，不仅有超低折扣还有礼包等您拿。

　　记者了解到，作为“古都新生活”商贸领域系列促消费的一项重要内容，我市将在10月举行系列汽车促消费活动，引导在市内注册登记的汽车销售企业为消费者提供降价让利、金融支持、售后服务等购车优惠。

　　2020中国豫西(洛阳)第十七届金秋汽车博览会将于10月1日至4日在洛阳会展中心举行。作为豫西地区规模最大、最有影响力的车展之一，金秋汽车博览会已连续举办了十六届。本届金秋汽车博览会由市商务局指导，洛阳城乡建设投资集团有限公司支持，中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台主办。

　　截至目前，博览会已吸引百余家汽车经销商报名参加。不仅有吉利、传祺等国产品牌，丰田、东风日产、大众等合资品牌，更有Jeep、凯迪拉克等豪华品牌，涵盖了进口品牌、合资车型、自主品牌在内的60多个汽车品牌，其中豪华品牌红旗、宝马等高规格展具将亮相洛阳。

　　“‘金九银十’，一直都是汽车行业的销售旺季。今年上半年受新冠肺炎疫情影响，各大车企必然在下半年奋起直追，此时正是入手新车的好时机。”业内人士分析。

　　记者了解到，本届车展将以车商让利叠加购车礼包，为市民带来空前力度的优惠，将进一步提振消费信心、促进汽车消费市场复苏。在本次车展上购车，市民不仅可以申请购车补助消费券，我市各大汽车经销商也推出了超低专项优惠活动，组委会还在现场准备了以下大礼包。

　　●购车礼

　　在车展现场购车，市民可以获得万元购车大礼包，包含我市吃、喝、玩、乐等各方面知名商家提供的礼品。随着展会的陆续推广，届时还将有更多商家加入，我们也期待有更多的购车礼包送给广大市民。

　　●门票礼

　　即便您现场不购车，只要手持门票到场，就可以免费领取(吃、喝、玩、乐)消费券一张(均无任何附加消费，无门槛)。（记者 李迎博）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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