关于王烨、党慧同志拟任职的公示

王烨，男，1979年5月生，河南新郑人，博士研究生学历，中共党员，现任中共洛阳市涧西区委委员、常委、副书记(2009年3月任副县级)，拟作为洛阳市涧西区人民政府区长候选人人选。 现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督： 王烨，男，1979年5月生，河南新郑人，博士研究生学历，中共党员，现任中共洛阳市涧西区委委员、常委、副书记(2009年3月任副县级)，拟作为洛阳市涧西区人民政府区长候选人人选。 党慧，女，1968年1月生，河南漯河人，大学学历，中共党员，现任中共洛阳市委政法委员会副书记(2006年5月任副县级)，拟作为洛阳市人民政府副秘书长，洛阳市信访局党组书记、局长人选。 公示期限：2020年9月30日—2020年10月13日 监督电话：0379-12380 中共洛阳市委组织部 2020年9月29日