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关于王烨、党慧同志拟任职的公示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-30 08:44

　　现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督：

　　王烨，男，1979年5月生，河南新郑人，博士研究生学历，中共党员，现任中共洛阳市涧西区委委员、常委、副书记(2009年3月任副县级)，拟作为洛阳市涧西区人民政府区长候选人人选。

　　党慧，女，1968年1月生，河南漯河人，大学学历，中共党员，现任中共洛阳市委政法委员会副书记(2006年5月任副县级)，拟作为洛阳市人民政府副秘书长，洛阳市信访局党组书记、局长人选。

　　公示期限：2020年9月30日—2020年10月13日

　　监督电话：0379-12380

　　中共洛阳市委组织部

　　2020年9月29日
[ 责任编辑：崔利利]
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