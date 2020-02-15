代餐食品 并非能量越低越好

当下，尽管代餐食品市场红红火火，可目前国内并没有关于代餐食品的强制性标准，代餐食品真的能做到营养全面吗？消费者又该如何挑选？

当下，尽管代餐食品市场红红火火，可目前国内并没有关于代餐食品的强制性标准，代餐食品真的能做到营养全面吗？消费者又该如何挑选？

合格的代餐食品，应同时满足能量和营养两方面要求

现在，人们的健康意识不断提升，在饮食上也越来越讲究，不仅要吃得好，更要吃得健康。面对众多代餐食品，消费者该如何选择呢？

记者从相关媒体公开报道中得知，目前，国内并没有关于代餐食品的强制性标准。去年11月22日，经中国营养学会法规标准委员会组织审查，代餐食品团体标准发布，该标准自2020年1月1日起正式实施。根据这一标准，合格的代餐食品应同时满足能量和营养两方面要求。

记者查看代餐食品相关团体标准得知，在能量方面，每餐代餐食品所提供的能量应大于等于200千卡，不高于400千卡，其中，蛋白质提供的能量应占总能量的20%至25%；来源于脂肪的能量不应超过总能量的30%，来源于饱和脂肪的能量不应超过总能量的10%；不得使用氢化油脂。也就是说代餐食品并非能量越低越好，而且碳水化合物、蛋白质、脂肪之间的配比要合理。

代餐食品不能完全代替主食，行业缺乏强制性标准

需要大家注意的是，中国营养学会颁布的这一标准仅作为行业参考标准，目前国内并没有关于代餐食品的强制性标准。更重要的是，任何代餐食品都不能够完全代替主食。

市第三人民医院(原铁路医院)营养科主任尤娅利说，代餐食品虽然具有饱腹感，在一定程度上可以代替部分主食，但目前市场上的产品良莠不齐，不少代餐食品存在营养不均衡的问题，其所含的营养素不能完全满足身体需要，长期食用对人体无益，甚至有害。

与代餐食品相比，天然食物具有无可比拟的优势。日常生活中合理膳食，肉类、谷物、蔬菜、水果、坚果合理搭配，远比代餐食品更有营养、更实惠。

代餐食品在正规平台买，别轻信网上“一面之词”

尤娅利建议市民理性、合理食用代餐食品，不能对这类产品过度依赖，“人忙时吃一点代餐食品，不忙时还是要多从天然食物中摄取营养”。

对于一些人食用代餐食品存在的认识误区，尤娅利特意进行了提醒。

一日三餐只吃代餐食品的饮食方式不可取，早餐或晚餐选择一餐食用是没问题的。

不要长期食用代餐食品，长期食用很容易出现营养问题，很多微量元素、维生素等必须通过天然食材才能获得。

不要以为光“管住嘴”，控制饮食就能收到长期减肥瘦身的效果，俗话说，三分练、七分吃，减肥涉及运动、饮食、作息、心态等方方面面，仅靠控制饮食减肥瘦身，短期内确实会有一定效果，但想长期保持就很难，且长期以代餐食品为主会让身体营养不均衡。

此外，青少年、有基础病的中老年人、孕产妇等，都不适合食用代餐食品减肥。

12315维权热线工作人员提醒：选购代餐食品时，应优先选择正规平台。不要轻信微商、代购等，除非对方有明确的商家登记信息，否则一旦发生纠纷，很可能因为无法提供明确的被诉方，而难以维权。（记者 郭飞飞）