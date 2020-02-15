假期里聚餐要注意啥？月饼咋吃更健康？听听疾控专家怎么说

大家好，我是《健康洛阳全民享 我的健康我做主》栏目主持人“洛小护”，上一期咱们聊了流感疫苗的话题，关注度非常高，收到不少读者和网友的来电和留言，今天咱们来聊一个关注度更高的话题——国庆中秋长假。

大家好，我是《健康洛阳全民享 我的健康我做主》栏目主持人“洛小护”，上一期咱们聊了流感疫苗的话题，关注度非常高，收到不少读者和网友的来电和留言，今天咱们来聊一个关注度更高的话题——国庆中秋长假。

这两天，您是不是一想到假期、团聚这些词就心里直乐？为了让大伙儿过一个热热闹闹又健健康康的假期，“洛小护”今天邀请洛阳市疾控中心两位专家做客咱《健康洛阳全民享 我的健康我做主》栏目，请他们围绕“假期聚餐注意啥”“老年人咋吃月饼更健康”等话题给大家讲解。

韩琳 洛阳市疾控中心公共卫生研究所所长

马凯 洛阳市疾控中心慢性非传染性疾病预防控制所所长

说聚餐：亲朋好友聚个餐使用公筷更心安

洛小护：假期八天假，很多人已经提前把饭局约起来了，关于聚餐，您有什么想特别提醒的吗？

韩琳：节日期间，大家聚餐和在外就餐的机会比平时增多，我想重点给大家做三方面的提醒。一是希望大家外出就餐时主动使用公筷公勺，做到一人一公筷，一汤一公勺，预防病从口入，避免交叉感染；二是要注意预防诺如病毒和食物病毒，不吃未烧透煮透的食物，不采摘、食用野生蘑菇；三是养成合理膳食、节约用餐、杜绝浪费的用餐习惯。

洛小护：咱洛阳现在提供公筷公勺的饭店多吗？

韩琳：目前，我市有近千家餐饮单位对客人提供公筷公勺。过节了，亲朋好友聚聚餐、叙叙旧，建议把地点定在提供公筷公勺的饭店，这既是对亲友健康的一种负责，也是表达亲情友情的一种表现，您说是不是？

说中秋：月饼圆圆香又甜健康吃法记心间

洛小护：中秋节吃月饼是少不了的，但这月饼让不少年轻人跟老人都纠结，就拿我自己来说吧，我爸有糖尿病，我每年都不太敢买月饼给他吃，他自己对月饼也是既爱又怕，慢病老人究竟该怎么吃月饼才健康？

马凯：月饼象征团圆，但它属于高糖、高油食物，我的建议是，如果是有糖尿病的老人，一般不建议吃月饼，如果实在想吃，少吃一些无糖或木糖醇月饼，与此同时要注意减少当天正餐主食的摄入量。如果是有高血压、高血脂的老人，同样建议少吃月饼，如果实在想跟儿孙们过节吃月饼，可以把这个环节放在中午，尝一两口就行了。

说提醒：每逢佳节张罗忙慢病管理不能忘

洛小护：除了吃月饼有讲究，咱老年朋友在过节期间还要注意些啥？

马凯：那我在这里再给老年朋友们提醒三件事吧，都是值得关注的健康细节：一是秋季气温变化快，这几天明显感觉早晚凉了，要注意及时添衣服，尤其是有心脑血管疾病的老人，以免造成血压波动；二是儿女们快放假回来了，很多老人这两天都在忙着张罗很多事儿，比如一趟趟去超市大采购，采购时可要注意看商品标识上的成分表，高糖、高钠类的还是少买为好，这些都可能影响您的血糖和血压；三是过节期间，慢病老人在享受儿孙绕膝的天伦之乐时，别光顾着高兴而忘了按时服药，更别擅自停药或减药，要知道您的健康永远是儿女们最牵挂的事儿。（记者 曾宇凌 通讯员 梁秀梅）