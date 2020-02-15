洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

假期里聚餐要注意啥？月饼咋吃更健康？听听疾控专家怎么说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-30 08:44

　　大家好，我是《健康洛阳全民享 我的健康我做主》栏目主持人“洛小护”，上一期咱们聊了流感疫苗的话题，关注度非常高，收到不少读者和网友的来电和留言，今天咱们来聊一个关注度更高的话题——国庆中秋长假。

　　这两天，您是不是一想到假期、团聚这些词就心里直乐？为了让大伙儿过一个热热闹闹又健健康康的假期，“洛小护”今天邀请洛阳市疾控中心两位专家做客咱《健康洛阳全民享 我的健康我做主》栏目，请他们围绕“假期聚餐注意啥”“老年人咋吃月饼更健康”等话题给大家讲解。

　　韩琳  洛阳市疾控中心公共卫生研究所所长

　　马凯  洛阳市疾控中心慢性非传染性疾病预防控制所所长

　　说聚餐：亲朋好友聚个餐使用公筷更心安

　　洛小护：假期八天假，很多人已经提前把饭局约起来了，关于聚餐，您有什么想特别提醒的吗？

　　韩琳：节日期间，大家聚餐和在外就餐的机会比平时增多，我想重点给大家做三方面的提醒。一是希望大家外出就餐时主动使用公筷公勺，做到一人一公筷，一汤一公勺，预防病从口入，避免交叉感染；二是要注意预防诺如病毒和食物病毒，不吃未烧透煮透的食物，不采摘、食用野生蘑菇；三是养成合理膳食、节约用餐、杜绝浪费的用餐习惯。

　　洛小护：咱洛阳现在提供公筷公勺的饭店多吗？

　　韩琳：目前，我市有近千家餐饮单位对客人提供公筷公勺。过节了，亲朋好友聚聚餐、叙叙旧，建议把地点定在提供公筷公勺的饭店，这既是对亲友健康的一种负责，也是表达亲情友情的一种表现，您说是不是？

　　说中秋：月饼圆圆香又甜健康吃法记心间

　　洛小护：中秋节吃月饼是少不了的，但这月饼让不少年轻人跟老人都纠结，就拿我自己来说吧，我爸有糖尿病，我每年都不太敢买月饼给他吃，他自己对月饼也是既爱又怕，慢病老人究竟该怎么吃月饼才健康？

　　马凯：月饼象征团圆，但它属于高糖、高油食物，我的建议是，如果是有糖尿病的老人，一般不建议吃月饼，如果实在想吃，少吃一些无糖或木糖醇月饼，与此同时要注意减少当天正餐主食的摄入量。如果是有高血压、高血脂的老人，同样建议少吃月饼，如果实在想跟儿孙们过节吃月饼，可以把这个环节放在中午，尝一两口就行了。

　　说提醒：每逢佳节张罗忙慢病管理不能忘

　　洛小护：除了吃月饼有讲究，咱老年朋友在过节期间还要注意些啥？

　　马凯：那我在这里再给老年朋友们提醒三件事吧，都是值得关注的健康细节：一是秋季气温变化快，这几天明显感觉早晚凉了，要注意及时添衣服，尤其是有心脑血管疾病的老人，以免造成血压波动；二是儿女们快放假回来了，很多老人这两天都在忙着张罗很多事儿，比如一趟趟去超市大采购，采购时可要注意看商品标识上的成分表，高糖、高钠类的还是少买为好，这些都可能影响您的血糖和血压；三是过节期间，慢病老人在享受儿孙绕膝的天伦之乐时，别光顾着高兴而忘了按时服药，更别擅自停药或减药，要知道您的健康永远是儿女们最牵挂的事儿。（记者 曾宇凌 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳八里堂立交主线完工 新伊大街向南...
  • 10月1日晚，央视秋晚与您相约洛阳
  • 扩散！这个时间段，请勿到周山森林公...
  • 洛阳翠云峰立交与望朝岭立交今日“牵...
  • 小区“刷脸”门禁安全吗？记者实测发...
  • 洛阳铁路公安捣毁一火车票制假窝点
  • 十一届市委第十一轮巡察公布首批“问...
  • 李亚主持召开市委常委会会议 深入学习...
  • 10月1日至8日，“国庆中秋喜相逢 秋晚...
  • 汝阳伏牛山第一届高山菊花节将在火庙...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 古城快速路机动车超高速行驶，建议装测速
    • 精彩图片
    “双节”临近 古都洛阳...
    洛阳涧河综合治理示范...
    孟津县小浪底镇：果园...
    特种锂电池 出口订单多
    精彩热帖

    杜甫故里

    坝上草原

    飞翔的姿态

    王城菊展美
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605