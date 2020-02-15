丰收的时节 奋进的洛阳

金秋时节，洛阳大街小巷花团锦簇、装扮一新。河洛大地588万亩秋作物进入收获期，处处洋溢着丰收的喜悦；国庆、中秋喜相逢，在洛阳录制的央视秋晚即将播出，让洛阳人民多了一份期待。

应天门夜景 记者 张怡熙 摄

金秋时节，洛阳大街小巷花团锦簇、装扮一新。河洛大地588万亩秋作物进入收获期，处处洋溢着丰收的喜悦；国庆、中秋喜相逢，在洛阳录制的央视秋晚即将播出，让洛阳人民多了一份期待。

“十三五”以来，洛阳市委市政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话精神，按照省委省政府新的赋能定位，自觉践行新发展理念，抓住了历史机遇，上马了重大项目，集聚了资源要素，跟上了时代步伐，形成了发展优势，掀起了加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的新热潮。

市民在洛龙区宜人坊城市书房看书

基层治理 全面提升

在老城区南关街道新生社区，街道干干净净，一派喜气洋洋的节日气氛。因为与央视秋晚录制地应天门只有一路之遥，辖区党员在感到自豪的同时，也进一步强化了“东道主”意识，积极发挥党员先锋模范作用，参与社区的各项志愿活动，充分展现洛阳的良好形象。

这两年，涧西区湖北路街道办事处天九社区党委坚持党建引领，通过改造基础设施、建设邻里中心、开展便民活动、提供贴心服务等措施，让居民乐起来，让生活美起来。天九社区邻里中心是涧西区的首个社区邻里中心。社区居民赵法荣经常到邻里中心“报到”，她说，不管是唱歌，还是做手工，来到这里就和自己家一样。

近年，我市以高质量党建引领高质量发展，以“河洛党建计划”为统领，持续深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)，进一步织密筑牢基层组织体系，基层治理能力明显提升，人民群众的幸福感、获得感显著增强。

在汝阳县陶营镇柿元村党建文化广场上，村民正在观看优秀共产党员事迹

河洛乡村奔向小康

金秋时节，河洛大地处处洋溢着丰收的喜悦。

在偃师市顾县镇海东猕猴桃种植专业合作社里，饱满凝香的猕猴桃缀满枝头。赶上猕猴桃成熟期，前来采摘的游客络绎不绝，合作社负责人耿海东手机响个不停。

作为一名党员，耿海东先富带后富，乡亲近邻只要登门，要技术给技术，要活干给活干，海东合作社每年仅用工一项开支就达120万元。

丰收，在田野，也在心中。在孟津县朝阳镇闫凹村一处大棚里，“85后”大学生谢静静仔细打包装箱，将一串串葡萄发往外地。

“返乡创业，心里踏实。”谢静静说，作为一名“新农人”，这些年自己不仅成为当地小有名气的草莓和葡萄种植户，还找到了内心的归属感。

产业兴旺、生态宜居、绿色健康、人才集聚……河洛大地万象更新，脱贫攻坚战节节胜利，乡村振兴战略步步推进，乡亲们生活在美丽乡村，耕耘在希望田野，奔跑在小康路上。

望朝岭立交

高质量发展 成色更足

9月26日，王城大道快速路瀍涧大道立交通车，成为继槐树湾立交、九都路李城桥立交、南山大道瀛洲路互通立交、望朝岭立交后，10天来洛阳投用的第5座立交。

“洛阳速度”背后彰显着洛阳高质量发展成色更足。从自创区、自贸区等国家战略平台的密集布局，到省委省政府召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，再到央视秋晚在洛阳录制，洛阳重大利好消息接连不断。

栾川县庙子镇河南村贫困群众住新居 （除署名外本版图片均为资料图片）

洛阳人民抢抓千载难逢的发展机遇，在河洛大地奏响奋进最强音。“洛阳技术”护航“北斗”运转、助力“鲲龙”踏海腾空、助力“天问探火”，洛阳创新发展成果不断；王城大道高架桥贯通南北、地铁一二号线加快建设、一座座立交桥四通八达、小游园和城市书房遍地开花，洛阳宜居宜业活力无限；坚持保护固态、传承活态、发展业态，积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，精心打造一批城市精神标识和文旅核心展示区，描绘出洛阳“古今辉映、诗和远方”的新画卷。

在全国抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，决胜全面小康、决战脱贫攻坚的关键时期，在这个硕果累累的季节，随着央视秋晚的播出，洛阳将再次站在聚光灯下，展示自己的独特魅力：一个古今辉映、朝气蓬勃、开放创新的洛阳正昂首阔步走向更加美好的未来！（记者 孙小蕊）