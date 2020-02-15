明晚，以应天门为幕，央视中秋晚会就要精彩亮相了，一个“古今辉映、诗和远方”的洛阳也将在万众期待中呈现于世。站在决胜全面小康的历史节点，置身“十三五”规划的收官时刻，中秋与国庆的相遇，月圆与梦圆的交辉，绝不只是一个城市的“花好月圆”，更是家国梦想的“绚丽绽放”。

天涯共此时，千里共婵娟。

明晚，以应天门为幕，央视中秋晚会就要精彩亮相了，一个“古今辉映、诗和远方”的洛阳也将在万众期待中呈现于世。站在决胜全面小康的历史节点，置身“十三五”规划的收官时刻，中秋与国庆的相遇，月圆与梦圆的交辉，绝不只是一个城市的“花好月圆”，更是家国梦想的“绚丽绽放”。

一个波澜壮阔的年代，必定会有激荡人心的时刻。

时针拨回到2014年5月，草木蔓发，春山可望。习近平总书记踏上中原大地，深刻指出“实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要中原更加出彩。”总书记的殷殷嘱托，把中原更加出彩与中国梦紧密联系在一起，照亮了河南发展的前行之路，激发了亿万中原儿女的奋斗激情。

“我们都在努力奔跑，我们都是追梦人。”

这是实现国家富强的“梦”。今天的中国，一路披荆斩棘，一路凯歌行进，创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹，迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。2020年，我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，千百年来困扰中华民族的绝对贫困问题即将历史性地画上句号，实现中华民族伟大复兴的中国梦将迈出关键一步。

这是人民追求幸福的“梦”。与全国全省人民一样，洛阳人民期盼更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境……人民对美好生活的向往，就是“中国梦”的价值尺度，也是我们永远的奋斗目标。

这是城市出彩绚丽的“梦”。从被赋予国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市等战略定位，到自创区、自贸区、综保区等国家战略密集布局，再到省委省政府高规格召开会议，持续加码副中心城市建设，洛阳迎来了前所未有的历史机遇，拥有了无限广阔的时代舞台，点燃了重振辉煌的光荣梦想。

没有比梦想更加激荡人心的力量，没有比追梦更加铿锵有力的步伐。

回望“十三五”来路，洛阳以“以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑”开篇，从确立“四高一强一率先”奋斗目标，到不断深化“9+2”工作布局，再到强化开放引领、厚植特色优势，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎，以梦为马、不负韶华，书写了一张“同心追梦共出彩”的时代答卷。

综合实力在跨越——

“上半年GDP同比增长0.5%，增速居全省首位！”今年以来，面对新冠肺炎疫情冲击，全市上下准确识变、科学应变、主动求变，抓实“六稳”“六保”“五提”，经济发展呈现出乘风破浪、行稳致远的态势。

不止于此。这些年，洛阳经济社会发展稳中有进，主要指标增速稳居全省第一方阵，经济总量先后突破4000亿元、5000亿元关口，占全省比重回升至10%左右，在全国地级及以上城市排名45位，在全国全省发展格局中的地位和作用更加凸显。

发展质量在跃升——

“格力空调实现‘洛阳造’！”7月1日，格力空调洛阳基地顺利试生产，这既是格力发展史上的关键节点，也是洛阳工业史上的重要一页，意味着洛阳制造业高质量发展再结“硕果”。

这些年，我们坚持以供给侧结构性改革为主线、以产业结构调整为重点、以改革开放创新为动力，着力推动转型发展高质量发展。当“三产超二产”格局更稳，“新兴超传统”基础夯实，“消费超投资”态势巩固，当“天宫”“天眼”“墨子”“大飞机”等国家重大科技成果中都闪耀着“洛阳创造”元素，洛阳站上了高质量发展的新台阶。

颜值气质在嬗变——

“第5座立交投用！”最近，王城大道快速路瀍涧大道立交通车，成为我市10天来投用的第5座立交。从古城快速路“一条路激活一座城”，到王城大道快速路“照亮古都畅通之梦”，再到“地铁时代”就要驶入现实，洛阳在路与桥的延伸、交会和跨越中迎来“美丽蜕变”。

放眼当下，从推动城市建设由“大写意”迈向“工笔画”，到小游园、城市书房、“洛阳乐道”、“乐养居”等成为有口皆碑的“惠民名片”，从二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城应天门成为新的文旅“打卡地”，到特色小镇、美丽乡村、沟域经济如珍珠般点缀河洛大地……今天的洛阳，正在令居者心怡、来者心悦。

辐射带动在增强——

“大连理工大学洛阳研究院成立！”9月25日，我市与大连理工大学战略牵手，深化地校合作，汇聚高端创新资源，再次为洛阳打造全国先进制造业基地加注澎湃动力。

伴着加快建设副中心的嘹亮号角，“洛玻”重回洛阳、制造业高质量发展基金设立……要素在汇聚、项目在落地、产业在发力，一个风鹏正举气如虹的洛阳，让副中心越来越有副中心的样子，新引擎越来越有新引擎的力量。

回首来路，才知道走出了多远；亲历奋斗，才明白付出的意义。

实践证明，发生在洛阳的历史性变革、历史性成就，离不开新思想的火炬指引，离不开众志成城的奋斗打拼。把党中央提出的战略部署转化为本地区的“时间表”“任务书”“路线图”，在接续奋斗、追梦筑梦中，走出一条符合中央精神、符合发展规律、符合洛阳实际、符合人民意愿的发展路子，我们就能把人民的幸福梦、城市的发展梦汇入民族伟大复兴的“中国梦”。

历史的画卷，总是在砥砺前行中铺展；时代的华章，总是在新的奋斗里书写。

站在中秋邂逅国庆这个特殊的节点，融入时代发展的洪大潮流，把准洛阳发展的历史方位，顺应人民群众的殷切期盼，树起比别人更高的标准、付出比别人更大的努力、拿出比别人更快的行动、干出比别人更好的效果，以一个个出彩汇聚成多彩，用一步步出彩凝聚成浓彩，把洛阳发展画卷画得更精更好更美，我们就能在不断奔跑中追梦圆梦。

洛阳的明天一定更出彩！中国的明天一定更美好！（洛 平）