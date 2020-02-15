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“豫见快手 嗨游洛阳”局长面对面直播推介系列活动圆满收官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-30 08:25

　　28日晚，老城历史文化街区上演了一场精彩有趣的直播。在1个小时的直播里，市文化广电和旅游局局长、快手大V和主播带领网友们漫步老城西大街，领略“古都新生活 时尚洛阳城”的独特魅力。

　　本场直播是市文化广电和旅游局主办的“豫见快手 嗨游洛阳”局长面对面直播推介系列活动之一。9月20日至28日，10名快手大V分别与市文旅局局长、8个县区文旅部门负责人及2个景区负责人“同框”，进行了11场洛阳当地文旅资源推介专场直播。统计数据显示，11场直播共吸引2100万名网友观看。

　　本次直播活动是“豫见快手 嗨在洛阳”河南(洛阳)快手网红文旅大会系列活动的重要一项，旨在通过“局长+百万大V”强强联合的模式，充分发挥快手达人强大的网络影响力，将洛阳风景、风情推介给广大网友，助力网红景区打造，促进洛阳文旅产业复苏与发展。

　　今年5月至6月，我市还开展了“豫见快手 嗨购洛阳”系列直播带货活动，通过“主播互动+8个县(区)政府县(区)长带货”的创新形式，实现快手直播间线上售卖与线下展销同步进行。4场直播带货活动共推介各类文旅商品28种，累计在线观看人数达3230万，成交金额448万元，打造出一个又一个“洛阳爆款”。

　　市文化广电和旅游局相关负责人表示，随着此次直播活动及“豫见快手 嗨在洛阳”后续活动的不断开展，该局将与快手紧密合作，进一步提升洛阳文旅品牌形象和美誉度，将洛阳打造成广受关注的旅游目的地。(记者 李冰 通讯员 周亚伟)
[ 责任编辑：马佳佳]
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