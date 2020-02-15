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刘宛康：突出重点 精准发力 确保完成污染防治攻坚任务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-30 08:26

　　昨日，在收听收看全省秋冬季污染防治攻坚工作电视电话会议后，市长刘宛康主持召开会议，对我市相关工作进行部署。

　　刘宛康强调，各级各部门要坚持以“六控”为重点，持之以恒实施“十大专项行动”，毫不动摇抓“三散”治“三源”，紧盯工业减排、燃煤减量等重点任务，做好“散乱污”企业整治、清洁能源“双替代”等工作，确保全市空气质量持续好转。要坚决落实重污染天气管控措施，按照“提前预警、提级预警、延迟解警”要求抓好调度，坚决做到研判精准、启动及时、管控有力。要按照“三管三必须”的原则，强力推进依法治污、科学治污、精准治污、全民治污，真正把攻坚压力层层传导下去，确保完成污染防治攻坚任务。

　　会议还对做好秋冬季新冠肺炎疫情常态化防控和国家安全发展示范城市创建工作进行了部署。刘宛康强调，要坚持“外防输入、内防反弹”策略，加强人员密集场所管理，做好生产经营场所和冷链物流环节风险排查等工作，持续巩固疫情防控成果。要加强沟通、团结协作，统筹做好国家安全发展示范城市创建工作，高标准整改模拟考评中发现的问题，以创建成效提升城市安全发展水平。

　　副市长侯占国参加会议。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利]
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