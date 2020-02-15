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人间有爱！俩孤儿相约创业报党恩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-30 08:15

　　“这钱，我不能要！”“拿着！拿着！”9月26日10时，在孟津县小浪底镇石门村一个石榴采摘园门口，两个人让来让去，差点儿把一沓钱掉在地上。

　　买方是孟津万豪大酒店经理朱占波。卖方是个小伙子，叫乔金龙。最后，朱占波不由分说将钱一把塞进乔金龙手里：“吃你种的石榴比蜜甜！”

　　勉强接过钱的乔金龙脸红到了耳根，对着朱占波等人深深地鞠了一躬：“谢谢恩人！”

　　乔金龙的一句“恩人”，把到此采摘石榴的其他游客彻底喊蒙了。

　　故事是这样的：乔金龙是一名孤儿，在社会各界的关心帮助下成长。后来，朱占波吸纳乔金龙进入自己经营的酒店工作，助其掌握一技之长。2019年5月中旬，乔金龙不幸发生车祸，引发脑出血。以朱占波为代表的一群与乔金龙没有任何血缘关系的“亲人”，用爱心接力，把他从生死线上拉了回来。

　　康复之后的乔金龙心怀感激地投入每一天的工作和生活，而且有了自主创业的想法。乔金龙的家乡孟津县小浪底镇石门村盛产软籽石榴，在当地有关部门的支持下，乔金龙和堂姐一家经营起了一个石榴园。

　　今年乔金龙家的石榴丰收了，他迫不及待地请朱占波品尝自己的劳动果实，并提出要邀请更多曾经帮助过自己的人都来尝一尝，以示谢意。

　　当天上午，得到消息的人们从四面八方相约来到乔金龙家的石榴园采摘、品尝。不善言辞的乔金龙高兴得眼睛眯成了一条缝，一个劲儿地往大家手里塞石榴。

　　令乔金龙惊讶的是，待采摘结束，大家都不约而同地按市场价付了钱，“亲人团”秒变“采购团”。一上午工夫，“成交”二三百箱。

　　“小乔不怕吃苦、知恩图报，感动得我一晚上睡不着觉。”此次“团购”活动的组织者朱占波同样是一名孤儿，艰苦创业富起来后，他和妻子这些年一直默默做好事，回馈党的好政策。

　　“人间有爱，孤儿不‘孤’，我们都要感恩这个美好的新时代！”朱占波说，他和乔金龙商量好了：埋头苦干，创业报党恩！（记者 孙自豪）
[ 责任编辑：马佳佳]
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