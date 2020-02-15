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天才洛阳人的奇幻梦想（月是故乡明）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-30 08:26

　　中秋到，放假固然令人欢呼雀跃，可对学生来说，作业是不能不做的。如果老师让学生们以中秋为题写一篇作文，他们该怎么构思？若无从下笔，学生们不妨参考一下洛阳天才诗人李贺的大作，或许能给他们带来灵感。

　　李贺生于唐代，家住昌谷，即今宜阳县三乡镇一带。当地有李贺故里纪念碑。提及李贺，妇孺皆知。

　　李贺别号“诗鬼”，他写诗不走寻常路，想象奇特，天马行空，譬如“雄鸡一声天下白”“天若有情天亦老”，信手拈来，意境辽阔，令人称奇。

　　别人写中秋，不过是夸月儿圆、月色美，李贺却梦游月宫，整了一首浪漫、玄幻的《梦天》，梦里“老兔寒蟾泣天色，云楼半开壁斜白”，他和嫦娥在月宫的桂花树下约会，从天上俯瞰人间，只觉尘世渺小，岁月易逝，“千年如走马”，大海如杯中之水，世人如沧海一粟。

　　天才名动洛阳城

　　李贺出身于没落的官宦家庭，心高气傲。据他自己说，他是李唐宗室的后代，血统高贵。尴尬的是，家道中落，他父亲只是个毫无存在感的芝麻官，李家能向人“吹嘘”的，除了血统，也只有李贺这个“学霸”了。

　　史载，李贺身材瘦削，通眉，指长如爪，相貌奇特，从小病恹恹的，但智商过人，很早就展现出了超凡脱俗的天才本色，读书过目不忘，写诗又快又好，才十几岁就诗名远播，名动京城。

　　文坛巨擘韩愈来东都洛阳任职，李贺揣着自己的诗作，进城拜访韩愈。求见韩愈的人太多了，韩愈又太忙，本来韩愈想随便应酬两句打发这小子走人，却被其所写的《雁门太守行》震住了：“‘黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开……’天哪，李贺是哪儿来的天才？他怎能写出如此气势磅礴的好诗！”

　　韩愈拍案叫绝，在朋友圈大力推荐这个年轻人，鼓励李贺学而优则仕，施展才华，报效国家。

　　天若有情天亦老

　　对于未来，李贺充满自信。

　　他不但有天分，而且勤奋，从不虚度光阴。相传，李贺经常骑驴出门观察生活，寻找写作素材。他随身带了一个小布袋，每当灵感来袭，就随手记在纸上投进袋中。回到家熬夜整理素材，焚膏继晷，孜孜不倦。

　　他母亲见他如此刻苦，心疼不已：“我儿呕心沥血，身体怎么吃得消呀！”

　　功夫不负有心人，在河南府试中，李贺名列前茅。韩愈为他高兴，认定这是棵状元苗子，专门给小李写信，劝他进京考进士。

　　当时，李贺的父亲已经去世，李贺守孝三年，铆足劲儿要放手一搏，以告慰父亲的在天之灵。

　　谁料，他连“准考证”都没拿到。

　　原因说来荒诞可笑。李贺太优秀了，有些考生嫉妒他，偷偷告黑状、打小报告，“举报”李贺犯规。他们说，李贺的父亲名叫李晋肃，“晋肃”谐音“进士”，李贺考进士犯了父亲的名讳，实乃不孝子，大逆不道。

　　韩愈被气得冷笑，公开声援李贺：倘若父亲名叫“晋肃”，儿子就不能考进士，那要是父亲叫“仁”，儿子还做不做人了？

　　然而，封建社会道德伦理观念固化，迫于强大的舆论压力，李贺最终还是被剥夺了考试资格。

　　后来，通过亲友推荐，他谋了一份官差，去长安工作了几年。耳闻目睹官场的腐败、社会的黑暗、民间的疾苦，他将个人得失置之度外，创作了许多反映现实、鞭挞不公的诗篇。

　　再后来，李贺因病辞职，回洛阳休养。途中，他百感交集，慨叹“天若有情天亦老”，仍盼着能有机会建功立业。

　　雄鸡一声天下白

　　虽然体弱多病，诸事不顺，但李贺并没有一蹶不振。他相信“雄鸡一声天下白”，一切都会好起来的，“少年心事当拏云，谁念幽寒坐呜呃”，年轻人应该壮志凌云，怎能像幽怨的小媳妇儿似的，宅在家里自怨自艾？

　　他决定参军，到军队里当幕僚，尽己所能，保家卫国。

　　当时，唐王朝藩镇割据，疆土分裂，国势衰微。李贺看在眼里，急在心里，呼吁“男儿何不带吴钩，收取关山五十州”，渴望骑马上战场，冲锋陷阵，收复失地。

　　他研读兵书，密切关注战事，积极出谋划策，协助将士们讨伐叛军。

　　他曾梦游月宫，深知时空的辽阔、个人的渺小，可他仍然选择拼尽全力，认真度过终将消逝的人生。(记者 张丽娜)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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