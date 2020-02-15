十一届市委第十一轮巡察公布首批“问题清单”

按照市委统一部署，十一届市委第十一轮巡察对市政协机关、市委统战部、市科技局、市公安局、市应急管理局、市信访局、市供销合作社、洛阳农林科学院开展了常规巡察；对市文明办、市中心医院开展了延伸巡察；对市级文化产业发展专项资金、市自然资源和规划局土地收储及利用开展了专项巡察。9月28日、29日，市委巡察组向部分被巡察单位党组织反馈了巡察意见。

按照市委统一部署，十一届市委第十一轮巡察对市政协机关、市委统战部、市科技局、市公安局、市应急管理局、市信访局、市供销合作社、洛阳农林科学院开展了常规巡察；对市文明办、市中心医院开展了延伸巡察；对市级文化产业发展专项资金、市自然资源和规划局土地收储及利用开展了专项巡察。9月28日、29日，市委巡察组向部分被巡察单位党组织反馈了巡察意见。

市政协机关党组政治责任压得不实，风险防范意识不强，职责定位不够清晰，参谋助手作用发挥不充分；促进统一战线平台建设作用发挥不到位，推动建言资政和凝聚共识双向发力不够，统筹协调指导服务各专委会履职尽责不力；机关干部队伍和政协委员队伍建设抓得不紧，自满、等靠和安逸心态较重，存在形式主义、官僚主义；机关党建和政协业务结合不紧密，界别联合党支部和“委员之家”作用没有充分发挥，基层党建工作不规范，党风廉政建设“两个责任”扛得不牢。

市政协机关党组书记张伊民表示，对巡察组反馈的问题诚恳接受、照单全收，坚决扛起巡察整改的政治责任，把巡察整改作为加强市政协机关党的政治建设、落实管党治党责任的重要内容，作为履行职责使命、做好政协机关工作的有力抓手，以巡察整改高质量推动机关全面建设高质量。

市委统战部领导班子政治担当不够、战斗力不强，贯彻落实上级决策部署不主动，安逸、自满心态突出，积极融入全市中心工作有差距；政治责任扛得不牢，宗教工作有短板；服务意识不强，促进非公有制经济健康发展力度不够，引导非公有制经济人士健康成长举措不多；职能作用发挥不充分，构建大统战格局缺乏激情和有力举措；党的建设存在薄弱环节，党内政治生活不严肃，落实意识形态工作责任制不到位；内部管理不严格，违反中央八项规定精神问题时有发生。

市委统战部常务副部长马春强表示，巡察组反馈的意见严肃指出了市委统战部存在的问题，完全同意、诚恳接受、照单全收、坚决纠正，将以最扎实的作风、最严格的要求，高质量推进整改工作，实打实地交出高质量整改答卷。

市应急管理局党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入，存在学用脱节现象；执行力穿透力不强，贯彻落实上级决策部署不深入，应急管理体系和能力建设、机构改革等工作推进不力；安全发展理念树得不牢，行政审批、监督检查、安全执法、尾矿库监管等环节防范化解安全风险不到位；整治形式主义、官僚主义问题不够有力；全面从严治党发力不够，部分领导干部和关键岗位人员违规违纪问题依然存在。

市应急管理局党委书记禹红卫表示，巡察组反馈的意见实事求是、一针见血，将诚恳接受、照单全收，深刻反思、坚决整改，切实把巡察整改成效转化为有力保障人民群众生命财产安全的生动实践。

市信访局党组学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神有差距，党组领导作用发挥不充分；坚持以人民为中心的政治自觉不够，服务全市工作大局不够主动，改革创新力度不大，信访联席会议制度牵头抓总作用发挥不力，意识形态工作责任制抓得不牢；管党治党不够严实，违反中央八项规定精神和“四风”问题时有发生，巡视、审计等反馈问题整改不彻底；机关党建工作虚化，组织生活制度不规范。

市信访局党组书记任卫杰表示，对反馈的意见诚恳认领、照单全收，将认真对待巡察整改工作，以整改的实际成效推动全市信访工作高质量发展。

市文明办政治站位不高，为民意识不强，组织建设薄弱，履职尽责乏力；队伍管理不严，工作作风不优，责任压得不实，精准精细不够，教育引导居民文明养成还存在短板；常态长效管理机制运转不畅，常抓常督缺乏持续发力，文明创建与人民群众获得感满意度结合还有差距；违规违纪问题及违反中央八项规定精神问题时有发生。

市级文化产业发展专项资金运行不规范，市委宣传部统筹谋划不够，牵头抓总作用缺失，职能部门有章不循，资金监管缺位，机制运行缺失；专项资金作用发挥不“专”，扶持效果较差；资金管理不善，存在弄虚作假、骗取套取，随意支取等问题；资金使用中挤占挪用、闲置浪费、变相侵占等问题易发频发，廉政风险较大。

市委宣传部常务副部长杨霞表示，对巡察组指出市文明办、市级文化产业发展专项资金的问题诚恳接受，坚决抓好整改落实，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供坚强思想保障和强大精神动力。

市自然资源和规划局党组服务保障全市大局意识不强，落实市委市政府部署要求打折扣，履行土地收储职责不到位，收储不力、储而不用、用非所储、储而不管等现象突出；“三未土地”整治推进不力，进展慢、效果虚。履行全面从严治党责任不到位，廉政风险点排查与防控流于形式。官商利益交织，个别领导干部违规插手干预土地出让，涉嫌利益输送；土地评估市场竞争不够；监管审批不严，违规开发、违规出让问题时有发生。

市自然资源和规划局局长李松涛表示，对巡察组反馈的问题虚心接受、照单全收，将认真制定整改方案，细化分解任务，明确整改责任，坚决把问题整改到位，坚决把党规党纪落实到位。

市中心医院党委政治意识淡化，以人民为中心的发展思想树得不牢，公立医院公益性旗帜扛得不稳，破除逐利机制不坚决，日常监督管理不到位，趋利医疗侵害群众利益，粗放运营损害国有资产权益；履行管党治党政治责任不力，党员干部教育监督缺位，套取资金、违规操作问题突出，权力寻租、以权谋私现象时有发生；巡察整改抓而不实，追根溯源、较真碰硬不够，解决问题缺乏系统性。

市中心医院党委书记朱宏轩表示，诚恳接受、照单全收市委巡察组反馈意见，将切实履行主体责任，坚持问题导向，举一反三，标本兼治，真正把巡察成果运用到推动医院高质量发展上来，为人民群众提供更加满意的医疗健康服务，助力健康洛阳和副中心城市建设。

同时，常规巡察单位还不同程度存在保密工作责任制落实不到位、保密制度执行不严等问题。

市委巡察组还收到一些反映党员干部的问题线索，已按规定移交市纪委监委、市委组织部等有关单位处理。(记者 李三旺 通讯员 徐云峰)