洛阳已建成投用“河洛书苑”城市书房202座

记者昨日从市文化广电和旅游局获悉，近期我市又建成投用了一批“河洛书苑”城市书房，至此，我市今年共建设城市书房37座。截至目前，全市建成投用的城市书房总量达202座。

记者昨日从市文化广电和旅游局获悉，近期我市又建成投用了一批“河洛书苑”城市书房，至此，我市今年共建设城市书房37座。截至目前，全市建成投用的城市书房总量达202座。

近期，我市建成投用的城市书房分别是涧西区广州市场城市书房、文化宫城市书房、中州西路城市书房、国美城市书房，高新区君悦蓝庭城市书房、丰李城市书房，伊滨区伊水苑城市书房等。

建设城市书房是这些年我市重点民生实事之一。今年，我市计划新建城市书房35座，目前已建成37座。截至目前，全市共建成投用城市书房202座，其中城市区119座，县(市)83座，总建筑面积3.18万余平方米，藏书106万余册，阅览座席9000余个。国庆中秋假期，202座城市书房正常开放，持续为读者提供免费阅读服务。

我市已建成的城市书房有四个特点。一是闹中取静。优先在群众生活的核心区、群众休闲的核心地和公共服务重点区规划建设。二是广泛覆盖。推动“书香洛阳”城市书房阅读服务点走进宾馆、商场、医院、车站、机场等公共服务场所和人员密集场所，增加了场所服务内容，扩大了阅读服务范围。三是文旅融合。结合旅游发展，在公园、广场、绿地等处建设一批城市书房，在建筑风格上注重与周边环境、历史文化遗存融合，着力打造具有洛阳历史文化特色的阅读品牌和新时代旅游城市的“网红打卡地”。四是突出特色。根据城市书房所在区域特点，打造河洛文化、牡丹文化等多种特色主题城市书房。

为保障城市书房日常高效有序运行，今年，我市面向社会公开招募了34名城市书房志愿者监督员，义务参与城市书房的监督管理工作，及时报送城市书房存在的问题，使每一座城市书房都能为广大读者提供优美、安静的阅读环境。市图书馆组织开展不间断巡回督导检查，及时发现、解决城市书房管理问题，不断提升服务水平。

市文化广电和旅游局相关负责人表示，下一步，该局将继续坚持以人民为中心的工作导向，加强已建成城市书房的管理，推动全民阅读与全市各行业各领域有效衔接，组织开展形式多样的阅读推广活动，在全市掀起全民阅读新热潮，把“河洛书苑”城市书房这一文化名片擦得更亮。(记者 李冰 通讯员 刘梦刚 李俊杰)