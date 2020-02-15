洛阳今天多云到阴天局地有小雨 气温16℃到25℃

今天多云到阴天，局部地区有小雨，气温16℃到25℃。

中秋、国庆假期，我市天气怎样？昨日，市气象局召开新闻发布会：据最新气象资料分析，今年国庆、中秋假期，我市受冷空气影响，气温较前期下降明显，受低槽影响，10月2日前后有一次小到中雨天气过程；1日到2日、4日，分别有4级左右的偏北风，空气污染扩散气象条件整体较好；后期空气污染扩散气象条件整体一般。气象部门将抓住有利天气时机，适时开展人工影响天气作业，帮助增雨减霾。

市气象局提醒，10月2日的降雨天气易导致道路湿滑、能见度降低，对交通和旅游将有一定影响，市民驾车外出时请注意交通安全。节假日期间我市多冷空气活动，气温下降明显，大家要注意添衣保暖。

天气预报

●9月30日(周三)：多云到阴天，局部地区有小雨，气温16℃到25℃。

●10月1日(周四)：多云到阴天，夜里转小雨，西北风逐渐增大到4级左右，气温15℃到25℃。

●10月2日(周五)：阴天有小到中雨，偏北风4级左右，气温13℃到19℃。

●10月3日(周六)：阴天转多云，气温13℃到20℃。

●10月4日(周日)：多云间晴天，西北风4级左右，气温11℃到18℃。

●10月5日(周一)：多云，气温12℃到18℃。

●10月6日(周二)：阴天间多云，气温12℃到18℃。

●10月7日(周三)：多云，气温13℃到19℃。

●10月8日(周四)：多云间阴天，气温14℃到21℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）