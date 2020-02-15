扩散！这个时间段，请勿到周山森林公园游玩

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，洛阳警方将于9月29日(星期二)20:00至9月30日(星期三)12:00在周山森林公园园区内开展突发事件应急处置演练活动。届时，将对该区域进行现场封控，开展现场警戒、交通管制和秩序维护。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，洛阳警方将于9月29日(星期二)20:00至9月30日(星期三)12:00在周山森林公园园区内开展突发事件应急处置演练活动。届时，将对该区域进行现场封控，开展现场警戒、交通管制和秩序维护。

警方提醒，请过往车辆和行人自觉服从公安民警指挥，遵守交通秩序，禁止无关人员进入现场对演练进行拍摄。在网上发布不实信息的，公安机关将依法追究相应法律责任。（洛报融媒记者 申利超）