洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

扩散！这个时间段，请勿到周山森林公园游玩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-29 21:30

　　刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，洛阳警方将于9月29日(星期二)20:00至9月30日(星期三)12:00在周山森林公园园区内开展突发事件应急处置演练活动。届时，将对该区域进行现场封控，开展现场警戒、交通管制和秩序维护。

　　警方提醒，请过往车辆和行人自觉服从公安民警指挥，遵守交通秩序，禁止无关人员进入现场对演练进行拍摄。在网上发布不实信息的，公安机关将依法追究相应法律责任。（洛报融媒记者 申利超）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·长达20年！饭后2小时就吐，她到底怎么了
  • ·心血管喜欢规律运动，害怕久坐不动
  • ·打算启动甩肉计划？健康科学的方式来啦
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 赵会生代表市委同伊滨区新任领导班子...
  • 一组组数字，印证着洛阳高质量发展的...
  • 央视秋晚在洛阳举办，千年古都魅力再...
  • 杨炳旭主持召开市政协十三届十三次常...
  • 李亚会见交通银行河南省分行客人
  • 国庆、中秋假期天气咋样？洛阳市气象...
  • 才认识两个月的男友 偷偷将女子银行卡...
  • 洛阳交警：假期不执行机动车尾号限行...
  • 中秋国庆喜相逢 最美洛阳迎宾朋——致...
  • 多处涉及洛阳！国家《大运河文化遗产...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月28日
  • · 古城快速路机动车超高速行驶，建议装测速
    • 精彩图片
    “双节”临近 古都洛阳...
    洛阳涧河综合治理示范...
    孟津县小浪底镇：果园...
    特种锂电池 出口订单多
    精彩热帖

    杜甫故里

    坝上草原

    飞翔的姿态

    王城菊展美
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605