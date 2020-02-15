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2020年洛阳市社会组织关爱困境儿童“牵手活动”启动仪式举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-29 20:12

　　今日，市民政局举办2020年洛阳市社会组织关爱困境儿童“牵手活动”启动仪式，来自我市20多家社会组织，牵手数十名困境儿童，未来将对这些孩子们进行基本生活、就医、就学等多方面的帮助。

　　据介绍，目前我市共有177万余名儿童，其中困境儿童8000多名，这些孩子中有不少是因贫致困、因残致困，还有一些是因缺少父母监护或监护不当造成临时性生活困难。这8000多名困境儿童中，民政系统已筛选出400多名家庭特别困难的儿童，向社会招募爱心人士、社会团体进行资助。

　　今年8月份，“社会组织牵手困境儿童关爱行动”开展以来，各社会组织积极发动会员踊跃报名。在启动仪式上，目前已经有21家社会组织确认牵手48名困境儿童，还有两家社会组织决定牵手新安县、涧西区的25名儿童，1家社会组织根据自身情况提出关爱儿童意向。其中，市助学济困联合会牵手新安县5名困境儿童，市馨悦社会工作服务中心牵手汝阳县和嵩县的4名困境儿童，市铁甲赈灾救援服务中心牵手洛宁县、涧西区和吉利区共计4名困境儿童，市管乐协会牵手孟津县3名困境儿童等等。

　　目前，2020年第二批洛阳市社会组织牵手困境儿童活动正在征集中，有意向的爱心社会组织可以发邮件至市民政局儿童福利科邮箱lyetflk@126.com或拨打电话0379-63230858联系。（洛报融媒记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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